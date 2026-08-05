Erlent

Kona stakk fjóra í Lundúnum

Jón Þór Stefánsson skrifar
Mynd frá vettvangi.
Mynd frá vettvangi. Getty

Kona er grunuð um að hafa stungið fjóra karlmenn í Lundúnum í dag. Umrædd kona, sem mun vera 47 ára gömul, hefur verið handtekin.

Samkvæmt Sky News er talið að konan glími við andleg veikindi.

Atvikið átti sér stað á Covent Garden-svæðinu, um hádegisleytið í dag.

Þeir sum urðu fyrir árásinni hafa verið fluttir á sjúkrahús með stungusár. Lögreglan mun hafa lagt hald á skæri.

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