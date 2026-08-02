Fótbolti

Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálf­leik gegn Leeds

Andri Broddason skrifar
Liverpool tapaði gegn Leeds í æfingaleik og duttu fleiri varnarmenn í meiðsli.
Liverpool tapaði gegn Leeds í æfingaleik og duttu fleiri varnarmenn í meiðsli. Shaun Brooks/Getty Images

Liverpool tapaði fyrir Leeds í æfingaleik sem var spilaður í Chicago. Liverpool náði forskoti snemma í leiknum en Leeds skoraði fjögur mörk í seinni hálfleik og endaði á að vinna leikinn 4-2.

Varnarmaðurinn Luke Chambers kom Liverpool í forystu strax á sjöundu mínútu leiksins eftir hornspyrnu frá Milos Kerkez. Seinna í fyrri hálfleiknum náði Florian Wirtz að tvöfalda forystu leiksins með öruggu skoti eftir fyrirgjöf frá Jeremie Frimpong.

Eins og hefð er fyrir í æfingaleikjum voru gerðar margar skiptingar og í seinni hálfleik komu margir nýir leikmenn á völlinn fyrir bæði lið. Liverpool-leikmennirnir virtust ekki vera í almennilegum takti við leikinn og minnkaði Leeds muninn í 2-1 með marki frá Brenden Aaronson.

Við það brotnaði ísinn hjá Leeds og tíu mínútum síðar jafnaði Dominic Calvert-Lewin metin. Aðeins þrem mínútum eftir það náði Leeds forystunni með marki frá Sean Longstaff.

Staðan batnaði ekki fyrir Liverpool þar sem Jeremie Frimpong meiddist í leiknum og þurfti að fara af velli. Ekki góðar fréttir fyrir Liverpool sem er nú þegar fámennt varnarlega eftir að Joe Gomez meiddist í æfingaleik fyrr í sumar.

Til að kóróna slæman seinni hálfleik bætti Calvert-Lewin við sínu öðru marki og því fjórða hjá Leeds í seinni hálfleik. Leikurinn endaði því með tveggja marka sigri Leeds 4-2.

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