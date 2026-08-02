Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Andri Broddason skrifar 2. ágúst 2026 22:21 Liverpool tapaði gegn Leeds í æfingaleik og duttu fleiri varnarmenn í meiðsli. Shaun Brooks/Getty Images Liverpool tapaði fyrir Leeds í æfingaleik sem var spilaður í Chicago. Liverpool náði forskoti snemma í leiknum en Leeds skoraði fjögur mörk í seinni hálfleik og endaði á að vinna leikinn 4-2. Varnarmaðurinn Luke Chambers kom Liverpool í forystu strax á sjöundu mínútu leiksins eftir hornspyrnu frá Milos Kerkez. Seinna í fyrri hálfleiknum náði Florian Wirtz að tvöfalda forystu leiksins með öruggu skoti eftir fyrirgjöf frá Jeremie Frimpong. Eins og hefð er fyrir í æfingaleikjum voru gerðar margar skiptingar og í seinni hálfleik komu margir nýir leikmenn á völlinn fyrir bæði lið. Liverpool-leikmennirnir virtust ekki vera í almennilegum takti við leikinn og minnkaði Leeds muninn í 2-1 með marki frá Brenden Aaronson. Við það brotnaði ísinn hjá Leeds og tíu mínútum síðar jafnaði Dominic Calvert-Lewin metin. Aðeins þrem mínútum eftir það náði Leeds forystunni með marki frá Sean Longstaff. Staðan batnaði ekki fyrir Liverpool þar sem Jeremie Frimpong meiddist í leiknum og þurfti að fara af velli. Ekki góðar fréttir fyrir Liverpool sem er nú þegar fámennt varnarlega eftir að Joe Gomez meiddist í æfingaleik fyrr í sumar. Til að kóróna slæman seinni hálfleik bætti Calvert-Lewin við sínu öðru marki og því fjórða hjá Leeds í seinni hálfleik. Leikurinn endaði því með tveggja marka sigri Leeds 4-2. Enski boltinn Liverpool FC Leeds United Mest lesið Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Íslenski boltinn Donald Trump tók við verðlaunum sem klúbbmeistari á sínum eigin velli Golf Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Íslenski boltinn Ökumaður Formúlu 1 vann sér keppnisrétt á heimsmeistaramóti á miðju tímabili Formúla 1 Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki Íslenski boltinn „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Íslenski boltinn Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Fótbolti Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Fótbolti NBA-stjarna skuldar Cam Newton 32 milljónir vegna vangreiddrar leigu Körfubolti Fleiri fréttir Sjáðu sjálfsmark og vítaspyrnur í Þjóðhátíðarleiknum Freyr tapaði gegn sínu gamla félagi þar sem Kristall var á skotskónum Sár Alonso sem hann fékk hjá Real Madrid gróin Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Elías hafði betur gegn Guðlaugi Victori „Ef við vinnum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður“ Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Casemiro skoraði sjálfsmark í fyrsta heimaleiknum og Messi sneri aftur Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior Fyrrverandi stjórnarmaður Newcastle kaupir hlut í West Ham Tékkland ræður spænskan Ólympíumeistara Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og félaga Ánægður að fá Mudryk til baka Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía Sjá meira