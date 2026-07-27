Alonso vill tvo hálffertuga í liðið

Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, vill fá Danny Welbeck, framherja Brighton, til liðs við Lundúnaliðið. Einnig er Chelsea sagt leiða kapphlaup um krafta Jordan Henderson.
Welbeck á tólf mánuði eftir af samningi sínum við Brighton og samkvæmt fregnum frá Bretlandi er bjartsýni á alla kanta að hægt sé að ganga frá kaupunum.
Leikstíll hins 35 ára gamla Welbeck sem og leiðtogahæfileikar eru sagðir heilla Alonso en möguleg skipti eru þó á frumstigi.
Welbeck spilaði 37 af 38 leikjum Brighton á síðustu leiktíð og skoraði 13 mörk, sem er það mesta sem hann hefur skorað á einni leiktíð í ensku úrvalsdeildinni á ferlinum. Welbeck hefur skorað 51 mark í 201 leik fyrir Brighton eftir skipti hans frá Watford árið 2020.
Eftir að hafa bætt við sig urmul ungra og efnilegra leikmanna undanfarin ár er Chelsea sagt leita manna með reynslu af ensku úrvalsdeildinni þetta sumarið. Félagið reyndi, án árangurs, að fá 34 ára gamlan Granit Xhaka, fyrirliða Sunderland, sem lék undir stjórn Alonso hjá Bayer Leverkusen.
Þá er Chelsea einnig á höttunum eftir John Stones, 31 árs miðverði enska landsliðsins, sem yfirgaf Manchester City um síðustu mánaðarmót eftir að samningur hans rann út. Liðið berst við Everton, fyrrverandi félag Stones, auk Inter og Juventus á Ítalíu, um undirskrift miðvarðarins.
Chelsea leiðir þá kapphlaupið um 36 ára gamlan Jordan Henderson. Hann er samningsbundinn Brentford, eftir að hafa skipt frá Ajax síðasta sumar, en getur yfirgefið félagið frítt.
Fjöldi liða í ensku úrvalsdeildinni er á höttunum eftir Henderson en Chelsea sagður líklegasti áfangastaður miðjumannsins.
Hvað framherjastöðu Chelsea varðar eru spurningamerki um framtíð Liam Delap og Nicolas Jackson, sem var á láni hjá Bayern Munchen síðasta vetur. Þá er Emmanuel Emegha genginn í raðir félagsins frá venslaliðinu Strasbourg en gengið var frá þeim kaupum síðasta sumar.