Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur

Andoni Iraola hefur byrjað stjóraferil sinn með Liverpool með tveimur sigurleikjum og í nótt hélt liðið hreinu.
Iraola stillti ekki upp sínu sterkasta byrjunarliði þegar Liverpool vann 1-0 sigur á Wrexham í nótt í öðrum æfingaleik sínum í Bandaríkjaferðinni.
Eftir 4–2 sigur á Sunderland fyrr í vikunni var leikurinn gegn Wrexham mun tíðindaminni fyrir framan meira en 42 þúsund áhorfendur á Yankee Stadium í New York.
Giorgi Mamardashvili, Dominik Szoboszlai og Harvey Elliott voru meðal leikmanna aðalliðsins sem hófu leikinn, en nýi stjórinn hefur eðlilega gefið HM-leikmönnum sínum aukafrí.
Það var varamaðurinn Rio Ngumoah sem tryggði 1–0 sigurinn með skoti sem fór af fæti varnarmanns Wrexham áður en það endaði í netinu fyrir aftan Callum Burton. Markið má sjá hér fyrir neðan.
Liverpool klárar Bandaríkjaferð sína með leik gegn Leeds í Chicago á sunnudag.
Rio secures the win in New York ✨ pic.twitter.com/O8UDRS11L3— Liverpool FC (@LFC) July 30, 2026
Rio secures the win in New York ✨ pic.twitter.com/O8UDRS11L3