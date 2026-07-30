Enski boltinn

Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Dominik Szoboszlai fagnar Rio Ngumoah eftir að hann hafði komið Liverpool í 1-0 en það reyndist vera eina mark leiksins.
Dominik Szoboszlai fagnar Rio Ngumoah eftir að hann hafði komið Liverpool í 1-0 en það reyndist vera eina mark leiksins. @LFC

Andoni Iraola hefur byrjað stjóraferil sinn með Liverpool með tveimur sigurleikjum og í nótt hélt liðið hreinu.

Iraola stillti ekki upp sínu sterkasta byrjunarliði þegar Liverpool vann 1-0 sigur á Wrexham í nótt í öðrum æfingaleik sínum í Bandaríkjaferðinni.

Eftir 4–2 sigur á Sunderland fyrr í vikunni var leikurinn gegn Wrexham mun tíðindaminni fyrir framan meira en 42 þúsund áhorfendur á Yankee Stadium í New York.

Giorgi Mamardashvili, Dominik Szoboszlai og Harvey Elliott voru meðal leikmanna aðalliðsins sem hófu leikinn, en nýi stjórinn hefur eðlilega gefið HM-leikmönnum sínum aukafrí.

Það var varamaðurinn Rio Ngumoah sem tryggði 1–0 sigurinn með skoti sem fór af fæti varnarmanns Wrexham áður en það endaði í netinu fyrir aftan Callum Burton. Markið má sjá hér fyrir neðan.

Liverpool klárar Bandaríkjaferð sína með leik gegn Leeds í Chicago á sunnudag.

Enski boltinn Liverpool FC

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