Fótbolti

Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Faten Ben Amar El Azizi lék með liði Maghreb Atlético Tetuan og þótti efnileg knattspyrnukona.
Faten Ben Amar El Azizi lék með liði Maghreb Atlético Tetuan og þótti efnileg knattspyrnukona. Maghreb Atlético Tetuan

Marokkóski knattspyrnuheimurinn syrgir nú unga og efnilega knattspyrnukonu sem var meðal 84 innflytjenda sem drukknuðu við Ceuta.

Faten Ben Amar El Azizi var aðeins tvítug en hún drukknaði í tilraun sinni til að komast frá Marokkó til Spánar. Ítalska blaðið Repubblica segir meðal annars frá.

Atvikið á sér stað í kjölfar nýlegrar aukningar á óreglulegum tilraunum til fólksflutninga frá norðurhluta Marokkó til Ceuta, sem er agnarlítil spænsk sjálfstjórnarborg sunnan megin við Gíbraltarsund á norðurströnd Magreb-svæðisins.

Þeir sem reyndu að synda yfir í betra líf lögðu líf sitt í mikla hættu vegna afar hættulegra aðstæðna á sjó. El Azizi lést eftir að hafa hrifist af leið með sterkum öldum.

Fréttir af andláti El Azizi ollu mikilli sorg meðal liðsfélaga, vina og meðlima íþróttasamfélagsins á staðnum. Margir minntust unga fótboltamannsins og minntust hennar fyrir hollustu sína á vellinum, sterkan vinnusiðferði og góðan persónuleika.

Knattspyrnukonan lék með liði Maghreb Atlético Tetuan. „Hún leitaði ekki frægðar eða ævintýra, heldur betra lífs og framtíðar hinum megin við landamærin,“ sagði félagið hennar í yfirlýsingu þar sem allir eru nú harmi slegnir yfir því að sjá þennan draum hennar „ deyja áður en hann hófst“.

Samtök marokkóskra atvinnuknattspyrnumanna vottuðu ungu knattspyrnukonunni einnig virðingu sína: „Forsetinn Mustapha El Hadaoui, ásamt öllum stjórnarmönnum sambandsins, vottar fjölskyldu hinnar látnu, ættingjum hennar, liðsfélögum, Moghreb de Tanger og allri marokkósku knattspyrnufjölskyldunni innilegar samúðarkveðjur og dýpstu hluttekningu,“ segir í yfirlýsingu frá samtökunum.

Marokkó

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