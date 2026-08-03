Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. ágúst 2026 09:32 Faten Ben Amar El Azizi lék með liði Maghreb Atlético Tetuan og þótti efnileg knattspyrnukona. Maghreb Atlético Tetuan Marokkóski knattspyrnuheimurinn syrgir nú unga og efnilega knattspyrnukonu sem var meðal 84 innflytjenda sem drukknuðu við Ceuta. Faten Ben Amar El Azizi var aðeins tvítug en hún drukknaði í tilraun sinni til að komast frá Marokkó til Spánar. Ítalska blaðið Repubblica segir meðal annars frá. Atvikið á sér stað í kjölfar nýlegrar aukningar á óreglulegum tilraunum til fólksflutninga frá norðurhluta Marokkó til Ceuta, sem er agnarlítil spænsk sjálfstjórnarborg sunnan megin við Gíbraltarsund á norðurströnd Magreb-svæðisins. Era una sportiva, abituata alle sfide. Ma Faten Ben Omar El Azizi, giovane calciatrice marocchina, è morta nuotando verso Ceuta, in quella fuga disperata dal Marocco verso l’exclave spagnola. Anche lei, che già si era fatta un nome nel piccolo-grande mondo del calcio femminile… pic.twitter.com/dHIc2L7bkG— Repubblica (@repubblica) August 2, 2026 Þeir sem reyndu að synda yfir í betra líf lögðu líf sitt í mikla hættu vegna afar hættulegra aðstæðna á sjó. El Azizi lést eftir að hafa hrifist af leið með sterkum öldum. Fréttir af andláti El Azizi ollu mikilli sorg meðal liðsfélaga, vina og meðlima íþróttasamfélagsins á staðnum. Margir minntust unga fótboltamannsins og minntust hennar fyrir hollustu sína á vellinum, sterkan vinnusiðferði og góðan persónuleika. Knattspyrnukonan lék með liði Maghreb Atlético Tetuan. „Hún leitaði ekki frægðar eða ævintýra, heldur betra lífs og framtíðar hinum megin við landamærin,“ sagði félagið hennar í yfirlýsingu þar sem allir eru nú harmi slegnir yfir því að sjá þennan draum hennar „ deyja áður en hann hófst“. Samtök marokkóskra atvinnuknattspyrnumanna vottuðu ungu knattspyrnukonunni einnig virðingu sína: „Forsetinn Mustapha El Hadaoui, ásamt öllum stjórnarmönnum sambandsins, vottar fjölskyldu hinnar látnu, ættingjum hennar, liðsfélögum, Moghreb de Tanger og allri marokkósku knattspyrnufjölskyldunni innilegar samúðarkveðjur og dýpstu hluttekningu,“ segir í yfirlýsingu frá samtökunum. View this post on Instagram A post shared by eSohna Sports (@esohnasports) Marokkó Mest lesið UEFA hótar FIFA með lögsókn Fótbolti Donald Trump tók við verðlaunum sem klúbbmeistari á sínum eigin velli Golf Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Fótbolti Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Fótbolti Gaf puttann eftir að hafa skorað gegn Frey Fótbolti Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Fótbolti Leikmenn hafa neitað að koma til Juventus Fótbolti Klifraði upp í stúku og réðst á stuðningsmann eftir að hafa verið skipt af velli Fótbolti Írskur hnefaleikakappi í „alvarlegu“ ástandi eftir að hafa rotast í bardaga Sport Freyr tapaði gegn sínu gamla félagi þar sem Kristall var á skotskónum Fótbolti Fleiri fréttir England dregur stuðning sinn við Infantino til baka Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Leikmenn hafa neitað að koma til Juventus Gaf puttann eftir að hafa skorað gegn Frey Klifraði upp í stúku og réðst á stuðningsmann eftir að hafa verið skipt af velli UEFA hótar FIFA með lögsókn Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Sjáðu sjálfsmark og vítaspyrnur í Þjóðhátíðarleiknum Freyr tapaði gegn sínu gamla félagi þar sem Kristall var á skotskónum Sár Alonso sem hann fékk hjá Real Madrid gróin Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Elías hafði betur gegn Guðlaugi Victori „Ef við vinnum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður“ Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Casemiro skoraði sjálfsmark í fyrsta heimaleiknum og Messi sneri aftur Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior Fyrrverandi stjórnarmaður Newcastle kaupir hlut í West Ham Tékkland ræður spænskan Ólympíumeistara Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og félaga Ánægður að fá Mudryk til baka Sjá meira