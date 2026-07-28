Enski boltinn

„Iraola spilar neðri deildar fót­bolta á háu stigi“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Andoni Iraola er annar Spánverjinn sem stýrir Liverpool, á eftir Rafa Benítez.
Andoni Iraola er annar Spánverjinn sem stýrir Liverpool, á eftir Rafa Benítez. epa/ADAM VAUGHAN

Sean Dyche, fyrrverandi knattspyrnustjóri Burnley, Everton og fleiri liða, segir að Andoni Iraola, nýr stjóri Liverpool, spili neðri deildar fótbolta en á háu stigi.

Iraola tók við Liverpool í sumar eftir að hafa gert góða hluti með Bournemouth. Á síðasta tímabili endaði Suðurstrandarliðið í 6. sæti og vann sér þátttökurétt í Evrópukeppni í fyrsta sinn í sögu þess.

Bournemouth fór rólega af stað eftir að Iraola tók við liðinu haustið 2023 og vann ekki fyrstu átta leikina undir hans stjórn. En síðan birti til og Dyche segir að Iraola hafi aðlagað sig að ensku úrvalsdeildinni.

„Iraola spilar neðri deildar fótbolta en á háu stigi. Þeir snúa og snúa þér og neyða þig til uppgjafar. Þetta er hágæða og orkumikil útgáfa,“ sagði Dyche sem stýrði Everton til 3-0 sigurs á Bournemouth þegar Iraola var nýtekinn við. Þegar liðin mættust aftur var annað uppi á teningnum.

„Næst þegar við spiluðum við þá keyrðu þeir á okkur, sneru okkur við, bakverðirnir þurftu stöðugt að snúa við og hlaupa í átt að eigin marki og miðverðirnir héldu að þeir fengju aldrei hvíld. Þeir voru allt annað lið og hann hefur unnið frábært starf.“

Liverpool vann 4-2 sigur á Sunderland í fyrsta leik sínum undir stjórn Iraolas um helgina. Leikið var í Nashville í Bandaríkjunum. Næsti leikur Liverpool er gegn Wrexham í New York á morgun.

Fyrsti leikur Liverpool í ensku úrvalsdeildinni er gegn Newcastle United sunnudaginn 23. ágúst.

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