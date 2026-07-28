„Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 28. júlí 2026 12:03 Andoni Iraola er annar Spánverjinn sem stýrir Liverpool, á eftir Rafa Benítez. epa/ADAM VAUGHAN Sean Dyche, fyrrverandi knattspyrnustjóri Burnley, Everton og fleiri liða, segir að Andoni Iraola, nýr stjóri Liverpool, spili neðri deildar fótbolta en á háu stigi. Iraola tók við Liverpool í sumar eftir að hafa gert góða hluti með Bournemouth. Á síðasta tímabili endaði Suðurstrandarliðið í 6. sæti og vann sér þátttökurétt í Evrópukeppni í fyrsta sinn í sögu þess. Bournemouth fór rólega af stað eftir að Iraola tók við liðinu haustið 2023 og vann ekki fyrstu átta leikina undir hans stjórn. En síðan birti til og Dyche segir að Iraola hafi aðlagað sig að ensku úrvalsdeildinni. „Iraola spilar neðri deildar fótbolta en á háu stigi. Þeir snúa og snúa þér og neyða þig til uppgjafar. Þetta er hágæða og orkumikil útgáfa,“ sagði Dyche sem stýrði Everton til 3-0 sigurs á Bournemouth þegar Iraola var nýtekinn við. Þegar liðin mættust aftur var annað uppi á teningnum. „Næst þegar við spiluðum við þá keyrðu þeir á okkur, sneru okkur við, bakverðirnir þurftu stöðugt að snúa við og hlaupa í átt að eigin marki og miðverðirnir héldu að þeir fengju aldrei hvíld. Þeir voru allt annað lið og hann hefur unnið frábært starf.“ Liverpool vann 4-2 sigur á Sunderland í fyrsta leik sínum undir stjórn Iraolas um helgina. Leikið var í Nashville í Bandaríkjunum. Næsti leikur Liverpool er gegn Wrexham í New York á morgun. Fyrsti leikur Liverpool í ensku úrvalsdeildinni er gegn Newcastle United sunnudaginn 23. ágúst. Enski boltinn Liverpool FC Tengdar fréttir Hausverkur fyrir Iraola Miðvarðarstaðan olli mörgum stuðningsmönnum Liverpool hugarangri síðasta vetur er liðið lék undir stjórn Arne Slot. Það virðist vera hausverkur sem eftirmaður hans erfir. 27. júlí 2026 23:30 Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Ítalski framherjinn Federico Chiesa segist vonast eftir „nýju upphafi“ hjá Liverpool undir stjórn nýja aðalþjálfarans Andoni Iraola eftir að hafa aðeins byrjað einn leik í ensku úrvalsdeildinni á tveimur tímabilum undir stjórn forvera hans, Arne Slot. 27. júlí 2026 09:31 Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Spánverjinn Andoni Iraola stýrir Liverpool í fyrsta sinn í kvöld þegar liðið mætir Sunderland í æfingaleik í Bandaríkjunum. Hann gefur mörgum ungum leikmanni risastórt tækifæri. 25. júlí 2026 21:02 Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Sonurinn skaut móður sína Sport Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Fótbolti Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Fótbolti Mbappé sár eftir HM Fótbolti Bjóða hverjum sem vinnur Littler 84 milljónir Sport Zidane nýr landsliðsþjálfari Frakklands Fótbolti Fleiri fréttir „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Sjá meira