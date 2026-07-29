Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 29. júlí 2026 10:38 Sean Dyche fannst ekki gaman að vera með Heiðari Helgusyni í liði á æfingum þegar þeir léku saman hjá Watford. epa/KERIM OKTEN Sean Dyche, fyrrverandi knattspyrnustjóri Burnley, Everton og fleiri liða, segist aldrei hafa spilað með leikmanni sem var jafn slakur á æfingum og Heiðar Helguson. Dyche var gestur í hlaðvarpinu The Good, The Bad & The Football þar sem gömlu Manchester United-mennirnir Paul Scholes og Nicky Butt fara yfir málin. Í síðasta þætti barst talið að samherjanum sem var slakastur á æfingum. Scholes og Butt nefndu báðir Brian McClair sem lék lengi með United. Dyche nefndi hins vegar Heiðar en þeir léku saman hjá Watford. „Þú myndir ekki muna eftir mínum, eða þú gætir það. Heiðar Helguson, framherji,“ sagði Dyche. Scholes sagðist reyndar muna eftir Heiðari. „Fínn leikmaður. Lágvaxinn en grjótharður, var hann ekki?“ sagði Scholes sem hélt reyndar að Heiðar væri Finni. „Ef þú varst í liði með Heiðari á æfingum vissirðu að þú myndir tapa. Leikur á litlu svæði; við höfum tapað! Það var þannig,“ sagði Dyche og bætti við að fyrrverandi samherji hans hjá Millwall, Tim Cahill, hafi verið sá besti á æfingum. „En Heiðar, ef þú lentir með honum í liði sagðirðu bara: Við gætum allt eins ... Við hrópuðum á stjórann Ray Lewington og vorum bara: Stjóri, þú gætir allt eins blásið þetta af. Við erum með Heiðar, hver er tilgangurinn?“ bætti Dyche við. Heiðar lék fyrst með Watford á árunum 1999-2005 og svo aftur tímabilið 2009-10, þá á láni frá QPR. Heiðar lék einnig með Fulham, Bolton Wanderers og Cardiff City á Englandi en hann var þar síðustu fjórtán ár ferilsins. Heiðar lék alls 96 leiki í ensku úrvalsdeildinni og skoraði 28 mörk. Hann lék einnig fjölda leikja í B-deildinni. Enski boltinn Mest lesið Var sagt upp á stórafmælinu og er haldinn út í heim Handbolti UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi Fótbolti UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Fótbolti Fótboltamaður dreginn út úr bílnum sínum og rændur Fótbolti Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Besti handboltamaður heims fór í markið Handbolti Kröfur umboðsmanns Salah valda vandræðum Fótbolti Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Blatter gagnrýnir áætlanir FIFA: „Mjög skaðlegt fyrir fótboltann“ Fótbolti Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Enski boltinn Fleiri fréttir Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Sjá meira