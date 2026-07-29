Enski boltinn

Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lé­legasti á æfingum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Sean Dyche fannst ekki gaman að vera með Heiðari Helgusyni í liði á æfingum þegar þeir léku saman hjá Watford.
Sean Dyche fannst ekki gaman að vera með Heiðari Helgusyni í liði á æfingum þegar þeir léku saman hjá Watford. epa/KERIM OKTEN

Sean Dyche, fyrrverandi knattspyrnustjóri Burnley, Everton og fleiri liða, segist aldrei hafa spilað með leikmanni sem var jafn slakur á æfingum og Heiðar Helguson.

Dyche var gestur í hlaðvarpinu The Good, The Bad & The Football þar sem gömlu Manchester United-mennirnir Paul Scholes og Nicky Butt fara yfir málin.

Í síðasta þætti barst talið að samherjanum sem var slakastur á æfingum. Scholes og Butt nefndu báðir Brian McClair sem lék lengi með United. Dyche nefndi hins vegar Heiðar en þeir léku saman hjá Watford.

„Þú myndir ekki muna eftir mínum, eða þú gætir það. Heiðar Helguson, framherji,“ sagði Dyche. Scholes sagðist reyndar muna eftir Heiðari. 

„Fínn leikmaður. Lágvaxinn en grjótharður, var hann ekki?“ sagði Scholes sem hélt reyndar að Heiðar væri Finni.

„Ef þú varst í liði með Heiðari á æfingum vissirðu að þú myndir tapa. Leikur á litlu svæði; við höfum tapað! Það var þannig,“ sagði Dyche og bætti við að fyrrverandi samherji hans hjá Millwall, Tim Cahill, hafi verið sá besti á æfingum.

„En Heiðar, ef þú lentir með honum í liði sagðirðu bara: Við gætum allt eins ... Við hrópuðum á stjórann Ray Lewington og vorum bara: Stjóri, þú gætir allt eins blásið þetta af. Við erum með Heiðar, hver er tilgangurinn?“ bætti Dyche við.

Heiðar lék fyrst með Watford á árunum 1999-2005 og svo aftur tímabilið 2009-10, þá á láni frá QPR. Heiðar lék einnig með Fulham, Bolton Wanderers og Cardiff City á Englandi en hann var þar síðustu fjórtán ár ferilsins.

Heiðar lék alls 96 leiki í ensku úrvalsdeildinni og skoraði 28 mörk. Hann lék einnig fjölda leikja í B-deildinni.

Enski boltinn

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