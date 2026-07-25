Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. júlí 2026 20:32 Vinícius Júnior fagnar marki með Real Madrid á síðustu leiktíð. Nú er uppi óvissa um framtíð hans. gEtty/Aitor Alcalde Englandsmeistarar Arsenal eru nú orðaðir við Vinícius Júnior, framherja Real Madrid, en erlendir miðlar segja enska félagið vera að kanna hvort félagaskipti brasilíska landsliðsmannsins séu fjárhagslega möguleg. Hinn 26 ára gamli Vinícius á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum við Real Madrid en hann og spænska félagið hafa ekki náð saman um nýjan samning. Heimildir Sky Sports, ESPN og annarra miðla herma að Arsenal sé eini mögulegi áfangastaðurinn fyrir Vinícius í sumar ef honum og Real Madrid tekst ekki að ná samkomulagi og hann myndi yfirgefa félagið. 🚨 EXCL: Arsenal exploring move to sign Vinicius Junior from Real Madrid. #AFC interest early stage + clubs not yet in talks but idea approved at all levels. Much rests on contract process as no breakthrough yet & #RMFC do not want free exit @TheAthleticFC https://t.co/qYdS5vlfE6— David Ornstein (@David_Ornstein) July 25, 2026 Sömu heimildir sögðu einnig að Real Madrid hefði áhuga á Yan Diomande, ungum kantmanni RB Leipzig, en það ætli spænska félagið að skoða í samhengi við stöðuna á Vinícius. Vinícius skoraði fjögur mörk í fimm leikjum fyrir Brasilíu á HM 2026, þótt hann hafi ekki getað komið í veg fyrir að þeir féllu úr leik gegn Noregi í 16-liða úrslitum. Arsenal are looking into a potential deal for Real Madrid winger Vinicius Junior. The Brazilian international has entered the final year of his contract and if an agreement cannot be found on a new deal, Real could be open to selling, rather than lose him for free next summer… pic.twitter.com/VvtbZhabaS— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 25, 2026 Vinícius gekk til liðs við Real Madrid árið 2018 og hefur síðan þá unnið fjölda titla með spænska stórliðinu, þar á meðal tvo Meistaradeildartitla, þrjá spænska meistaratitla, þrjá spænska ofurbikara og einn bikarmeistaratitil. Fyrr í vikunni tilkynnti Arsenal um kaup á gríska kantmanninum Christos Tzolis frá Club Brugge. Kantmaðurinn Leandro Trossard yfirgaf félagið og gekk til liðs við tyrkneska liðið Besiktas fyrr í þessum mánuði. Enski boltinn Spænski boltinn Arsenal FC Real Madrid CF Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Fótbolti Bætti vallarmetið og kom sér upp í annað sætið Golf Björgvin Karl í fjórða sæti heimsleikanna Sport Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Fótbolti Guðmundur Oddsson látinn Golf Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Bergrós, BKG og íslenska liðið á þriðja degi heimsleikanna Sport Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Sjá meira