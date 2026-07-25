Enski boltinn

Arsenal sagt hafa á­huga á því að kaupa Vinícius Júnior

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Vinícius Júnior fagnar marki með Real Madrid á síðustu leiktíð. Nú er uppi óvissa um framtíð hans.
Vinícius Júnior fagnar marki með Real Madrid á síðustu leiktíð. Nú er uppi óvissa um framtíð hans. gEtty/Aitor Alcalde

Englandsmeistarar Arsenal eru nú orðaðir við Vinícius Júnior, framherja Real Madrid, en erlendir miðlar segja enska félagið vera að kanna hvort félagaskipti brasilíska landsliðsmannsins séu fjárhagslega möguleg.

Hinn 26 ára gamli Vinícius á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum við Real Madrid en hann og spænska félagið hafa ekki náð saman um nýjan samning.

Heimildir Sky Sports, ESPN og annarra miðla herma að Arsenal sé eini mögulegi áfangastaðurinn fyrir Vinícius í sumar ef honum og Real Madrid tekst ekki að ná samkomulagi og hann myndi yfirgefa félagið.

Sömu heimildir sögðu einnig að Real Madrid hefði áhuga á Yan Diomande, ungum kantmanni RB Leipzig, en það ætli spænska félagið að skoða í samhengi við stöðuna á Vinícius.

Vinícius skoraði fjögur mörk í fimm leikjum fyrir Brasilíu á HM 2026, þótt hann hafi ekki getað komið í veg fyrir að þeir féllu úr leik gegn Noregi í 16-liða úrslitum.

Vinícius gekk til liðs við Real Madrid árið 2018 og hefur síðan þá unnið fjölda titla með spænska stórliðinu, þar á meðal tvo Meistaradeildartitla, þrjá spænska meistaratitla, þrjá spænska ofurbikara og einn bikarmeistaratitil.

Fyrr í vikunni tilkynnti Arsenal um kaup á gríska kantmanninum Christos Tzolis frá Club Brugge.

Kantmaðurinn Leandro Trossard yfirgaf félagið og gekk til liðs við tyrkneska liðið Besiktas fyrr í þessum mánuði.

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