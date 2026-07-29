Enski boltinn

Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gianluigi Donnarumma er einn af þessum markvörðum sem kunna það að búa til lítil taktísk leikhlé fyrir sín lið.
Gianluigi Donnarumma er einn af þessum markvörðum sem kunna það að búa til lítil taktísk leikhlé fyrir sín lið. Getty/Joe Prior

Enska úrvalsdeildin mun taka upp nýjar reglur á nýju tímabili og sú sem vekur hvað mesta athygli er hversu hart verður tekið á markvörðum sem virðast þykjast vera meiddir til að trufla leikflæði eða gefa þjálfurum tíma til að koma skilaboðum til annarra leikmanna liðsins.

Enska knattspyrnusambandið sagði á mánudag að þessi aðgerð hefði verið samþykkt af alþjóðlegri reglubreytinganefnd knattspyrnunnar.

„Enska knattspyrnan hefur fengið samþykki frá Alþjóðaknattspyrnuráðinu [IFAB] til að innleiða nýja tilraunareglu varðandi meiðsli markvarða fyrir tímabilið 2026–27 sem hluta af áframhaldandi skuldbindingu sinni til að viðhalda hraða og flæði í leikjum,“ sagði enska knattspyrnusambandið í yfirlýsingu.

Ef leikur er stöðvaður vegna meiðsla markvarðar sagði enska knattspyrnusambandið að aðalþjálfarinn „verði að tilnefna útileikmann til að yfirgefa völlinn tafarlaust. Tilnefndi leikmaðurinn verður að vera utan vallar í að minnsta kosti eina mínútu eftir að leikur hefst að nýju.“

Í fréttum enskra fjölmiðla kom fram að ef þjálfarinn tilnefnir ekki leikmann innan tíu sekúndna frá því að dómarinn gefur til kynna að markvörðurinn geti fengið læknisaðstoð á vellinum verður fyrirliði liðs markvarðarins sjálfkrafa valinn sem sá leikmaður.

Undantekningar eru árekstrar og blæðingar. Enska knattspyrnusambandið sagði að tilraunin „muni gilda með nokkrum undantekningum, þar á meðal þegar dæmd er aukaspyrna fyrir brot á markverði og hann þarf strax á meðferð að halda, markvörður og útileikmaður hafa lent í árekstri og þurfa aðhlynningu, eða ef það blæðir úr markverðinum.“

„Markmiðið er að tryggja að raunveruleg meiðsli fái áfram viðeigandi læknisaðstoð en um leið að fjarlægja hugsanlegt íþróttalegt forskot sem tengist leikstöðvunum,“ segir í sameiginlegri yfirlýsingu.

Breska ríkisútvarpið sagði að fyrsti leikurinn þar sem tilraunareglan verður notuð verði leikur Tranmere og Rochdale í enska deildabikarnum á laugardag.

Á síðasta tímabili var átta sekúndna reglan fyrir markverði innleidd, sem refsar markverði fyrir að halda boltanum í þann tíma með því að dæma hornspyrnu á andstæðinginn.

Sú reglubreyting var talin vel heppnuð og samhliða henni á þessu tímabili munu dómarar nota fimm sekúndna niðurtalningu þar sem leikmenn hafa tafið innkast eða markspyrnu.

Leikmenn munu einnig fá tíu sekúndur til að yfirgefa völlinn þegar þeim er skipt út af og mun þetta taka gildi frá og með byrjun Carabao-bikarsins þann 1. ágúst.

Enski boltinn

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