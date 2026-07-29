Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. júlí 2026 14:30 Gianluigi Donnarumma er einn af þessum markvörðum sem kunna það að búa til lítil taktísk leikhlé fyrir sín lið. Getty/Joe Prior Enska úrvalsdeildin mun taka upp nýjar reglur á nýju tímabili og sú sem vekur hvað mesta athygli er hversu hart verður tekið á markvörðum sem virðast þykjast vera meiddir til að trufla leikflæði eða gefa þjálfurum tíma til að koma skilaboðum til annarra leikmanna liðsins. Enska knattspyrnusambandið sagði á mánudag að þessi aðgerð hefði verið samþykkt af alþjóðlegri reglubreytinganefnd knattspyrnunnar. „Enska knattspyrnan hefur fengið samþykki frá Alþjóðaknattspyrnuráðinu [IFAB] til að innleiða nýja tilraunareglu varðandi meiðsli markvarða fyrir tímabilið 2026–27 sem hluta af áframhaldandi skuldbindingu sinni til að viðhalda hraða og flæði í leikjum,“ sagði enska knattspyrnusambandið í yfirlýsingu. Global football’s law-making body has approved a trial of a measure intended to stamp out the tactic of goalkeepers allegedly feigning injury.English football will implement the trial immediately, which means from next month whenever the referee gives permission for a physio to… pic.twitter.com/FVCPdNHcbT— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 27, 2026 Ef leikur er stöðvaður vegna meiðsla markvarðar sagði enska knattspyrnusambandið að aðalþjálfarinn „verði að tilnefna útileikmann til að yfirgefa völlinn tafarlaust. Tilnefndi leikmaðurinn verður að vera utan vallar í að minnsta kosti eina mínútu eftir að leikur hefst að nýju.“ Í fréttum enskra fjölmiðla kom fram að ef þjálfarinn tilnefnir ekki leikmann innan tíu sekúndna frá því að dómarinn gefur til kynna að markvörðurinn geti fengið læknisaðstoð á vellinum verður fyrirliði liðs markvarðarins sjálfkrafa valinn sem sá leikmaður. Undantekningar eru árekstrar og blæðingar. Enska knattspyrnusambandið sagði að tilraunin „muni gilda með nokkrum undantekningum, þar á meðal þegar dæmd er aukaspyrna fyrir brot á markverði og hann þarf strax á meðferð að halda, markvörður og útileikmaður hafa lent í árekstri og þurfa aðhlynningu, eða ef það blæðir úr markverðinum.“ „Markmiðið er að tryggja að raunveruleg meiðsli fái áfram viðeigandi læknisaðstoð en um leið að fjarlægja hugsanlegt íþróttalegt forskot sem tengist leikstöðvunum,“ segir í sameiginlegri yfirlýsingu. BREAKING: English football has proposed a trial to tackle goalkeeper timeouts 🚨 pic.twitter.com/mcoop4wAAC— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 27, 2026 Breska ríkisútvarpið sagði að fyrsti leikurinn þar sem tilraunareglan verður notuð verði leikur Tranmere og Rochdale í enska deildabikarnum á laugardag. Á síðasta tímabili var átta sekúndna reglan fyrir markverði innleidd, sem refsar markverði fyrir að halda boltanum í þann tíma með því að dæma hornspyrnu á andstæðinginn. Sú reglubreyting var talin vel heppnuð og samhliða henni á þessu tímabili munu dómarar nota fimm sekúndna niðurtalningu þar sem leikmenn hafa tafið innkast eða markspyrnu. Leikmenn munu einnig fá tíu sekúndur til að yfirgefa völlinn þegar þeim er skipt út af og mun þetta taka gildi frá og með byrjun Carabao-bikarsins þann 1. ágúst. English football has received approval from the International Football Association Board (IFAB) to introduce a new goalkeeper injury trial for the 2026-27 season.— The FA (@FA) July 27, 2026 Enski boltinn Mest lesið Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ Fótbolti Var sagt upp á stórafmælinu og er haldinn út í heim Handbolti „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Íslenski boltinn UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi Fótbolti Fótboltamaður dreginn út úr bílnum sínum og rændur Fótbolti Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Fótbolti Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Enski boltinn Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Besti handboltamaður heims fór í markið Handbolti Fleiri fréttir Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Sjá meira