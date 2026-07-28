Enski boltinn

Fíklar í frá­hvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“

Sindri Sverrisson skrifar
Gummi Ben hefur gengið í gegnum „erfiða tíma“ en nú fer brátt að rofa til.
Gummi Ben hefur gengið í gegnum „erfiða tíma“ en nú fer brátt að rofa til. Sýn Sport

Ný auglýsing fyrir ensku úrvalsdeildina í fótbolta birtist á Vísi í dag sem kristallar hve erfið biðin eftir enska boltanum getur verið yfir sumarið, sérstaklega fyrir mestu fíklana.

Guðmundur Benediktsson, Hjörvar Hafliðason, Kjartan Atli Kjartansson og Kristjana Arnarsdóttir verða öll á sínum stað þegar ný leiktíð í ensku úrvalsdeildinni hefst á Sýn Sport. Leiktíð sem þau hafa nú þegar beðið lengi eftir.

Fyrsta umferð verður spiluð 21.-24. ágúst, eða um þremur mánuðum eftir að Arsenal fagnaði langþráðum Englandsmeistaratitli í vor.

Sérfræðingar Sýnar eru í aðalhlutverki í auglýsingunni hér að neðan en hún sýnir að þó að HM og Besta deildin hafi stytt biðina, og jafnvel fjörug krakkamót, þá er ekkert sem jafnast á við fótboltann í ensku úrvalsdeildinni.

Klippa: Bíða í ofvæni eftir næsta skammti af enska boltanum

Hægt er að kaupa áskrift að enska boltanum í gegnum áskriftarvef Sýnar með því að smella hér.

Vísir er í eigu Sýnar hf.

Enski boltinn

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