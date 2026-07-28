Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Sindri Sverrisson skrifar 28. júlí 2026 09:03 Gummi Ben hefur gengið í gegnum „erfiða tíma“ en nú fer brátt að rofa til. Sýn Sport Ný auglýsing fyrir ensku úrvalsdeildina í fótbolta birtist á Vísi í dag sem kristallar hve erfið biðin eftir enska boltanum getur verið yfir sumarið, sérstaklega fyrir mestu fíklana. Guðmundur Benediktsson, Hjörvar Hafliðason, Kjartan Atli Kjartansson og Kristjana Arnarsdóttir verða öll á sínum stað þegar ný leiktíð í ensku úrvalsdeildinni hefst á Sýn Sport. Leiktíð sem þau hafa nú þegar beðið lengi eftir. Fyrsta umferð verður spiluð 21.-24. ágúst, eða um þremur mánuðum eftir að Arsenal fagnaði langþráðum Englandsmeistaratitli í vor. Sérfræðingar Sýnar eru í aðalhlutverki í auglýsingunni hér að neðan en hún sýnir að þó að HM og Besta deildin hafi stytt biðina, og jafnvel fjörug krakkamót, þá er ekkert sem jafnast á við fótboltann í ensku úrvalsdeildinni. Klippa: Bíða í ofvæni eftir næsta skammti af enska boltanum Hægt er að kaupa áskrift að enska boltanum í gegnum áskriftarvef Sýnar með því að smella hér. Vísir er í eigu Sýnar hf. Enski boltinn Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Fótbolti Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Fótbolti Mbappé sár eftir HM Fótbolti Bjóða hverjum sem vinnur Littler 84 milljónir Sport Rosenborgarar Freys óstöðvandi Fótbolti Dramað á Ítalíu heldur áfram: Maldini hættur eftir aðeins sextán daga í starfi Fótbolti Fleiri fréttir Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Sjá meira