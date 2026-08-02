Klifraði upp í stúku og réðst á stuðningsmann eftir að hafa verið skipt af velli Andri Broddason skrifar 2. ágúst 2026 23:16 Paul Tansey var rétt stöðvaður áður en hann náði að ráðast á stuðningsmann í skosku C-deildinni Gary Hutchison /Getty Images) Leikmaður í skosku C-deildinni ætlaði að hjóla í stuðningsmann í miðjum leik. Þegar hann snéri við á völlinn aftur gaf dómarinn honum rautt spjald. Hawick tók á móti Penicuik Athletic í skosku C-deildinni og var leikmaðurinn Paul Tansey á leiðinni af velli eftir að hafa verið skipt út af. Hann hefur heyrt einhver læti frá stúkunni og reif sig úr treyjunni og klifraði upp í stúkuna. Þar leit út fyrir að Tansey ætlaði að ráðast á stuðningsmanninn en aðrir stuðningsmenn náðu að stöðva hann og gekk hann skömmustulegur til baka á völlinn. Þegar hann kom aftur þangað var dómarinn að bíða rólegur eftir honum og gaf honum réttilega beint rautt spjald. pic.twitter.com/11MDtZUzXm— Bradley🏴 (@bjustwafc) August 2, 2026 Við fyrstu sýnvirðist þetta vera skondið og skemmtilegt atvik en Paul Tansey hefur áður verið til vandræða. Hann var áður leikmaður Penicuik Athletic en sammning hans við félagið var rift eftir að hann var dæmdur fyrir að beita fyrrverandi konu sína heimilisofbeldi. Hann hefur því ekki verið vinsæll meðal stuðningsmanna Penicuik Athletic og er ekki ólíklegt að stuðningsmaðurinn hafi minnst á þetta mál. Skoski boltinn Mest lesið Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Íslenski boltinn Donald Trump tók við verðlaunum sem klúbbmeistari á sínum eigin velli Golf Ökumaður Formúlu 1 vann sér keppnisrétt á heimsmeistaramóti á miðju tímabili Formúla 1 Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Íslenski boltinn UEFA hótar FIFA með lögsókn Fótbolti Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki Íslenski boltinn „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Íslenski boltinn Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Fótbolti NBA-stjarna skuldar Cam Newton 32 milljónir vegna vangreiddrar leigu Körfubolti Fleiri fréttir Klifraði upp í stúku og réðst á stuðningsmann eftir að hafa verið skipt af velli UEFA hótar FIFA með lögsókn Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Sjáðu sjálfsmark og vítaspyrnur í Þjóðhátíðarleiknum Freyr tapaði gegn sínu gamla félagi þar sem Kristall var á skotskónum Sár Alonso sem hann fékk hjá Real Madrid gróin Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Elías hafði betur gegn Guðlaugi Victori „Ef við vinnum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður“ Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Casemiro skoraði sjálfsmark í fyrsta heimaleiknum og Messi sneri aftur Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior Fyrrverandi stjórnarmaður Newcastle kaupir hlut í West Ham Tékkland ræður spænskan Ólympíumeistara Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og félaga Ánægður að fá Mudryk til baka Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Sjá meira