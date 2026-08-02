Fótbolti

Klifraði upp í stúku og réðst á stuðnings­mann eftir að hafa verið skipt af velli

Andri Broddason skrifar
Paul Tansey var rétt stöðvaður áður en hann náði að ráðast á stuðningsmann í skosku C-deildinni
Paul Tansey var rétt stöðvaður áður en hann náði að ráðast á stuðningsmann í skosku C-deildinni Gary Hutchison /Getty Images)

Leikmaður í skosku C-deildinni ætlaði að hjóla í stuðningsmann í miðjum leik. Þegar hann snéri við á völlinn aftur gaf dómarinn honum rautt spjald.

Hawick tók á móti Penicuik Athletic í skosku C-deildinni og var leikmaðurinn Paul Tansey á leiðinni af velli eftir að hafa verið skipt út af. Hann hefur heyrt einhver læti frá stúkunni og reif sig úr treyjunni og klifraði upp í stúkuna.

Þar leit út fyrir að Tansey ætlaði að ráðast á stuðningsmanninn en aðrir stuðningsmenn náðu að stöðva hann og gekk hann skömmustulegur til baka á völlinn. Þegar hann kom aftur þangað var dómarinn að bíða rólegur eftir honum og gaf honum réttilega beint rautt spjald.

Við fyrstu sýnvirðist þetta vera skondið og skemmtilegt atvik en Paul Tansey hefur áður verið til vandræða. Hann var áður leikmaður Penicuik Athletic en sammning hans við félagið var rift eftir að hann var dæmdur fyrir að beita fyrrverandi konu sína heimilisofbeldi.

Hann hefur því ekki verið vinsæll meðal stuðningsmanna Penicuik Athletic og er ekki ólíklegt að stuðningsmaðurinn hafi minnst á þetta mál.

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