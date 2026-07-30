Enski boltinn

Howe hættur hjá Newcastle

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Eddie Howe er hættur störfum hjá Newcastle eftir erfitt sumar þar sem margir af bestu leikmönnum liðsins hafa yfirgefið félagið.
Eddie Howe er hættur störfum hjá Newcastle eftir erfitt sumar þar sem margir af bestu leikmönnum liðsins hafa yfirgefið félagið. Getty/Stu Forster

Eddie Howe hefur látið af störfum sem aðalþjálfari Newcastle eftir viðræður við stjórn félagsins en þetta kemur fram á enskum miðlum nú í morgunsárið. 

Viðræður hafa átt sér stað síðustu 48 klukkustundir en Howe hafði þegar hafið umræður um hugsanlega brottför fyrir nokkrum vikum en það er auðvitað mjög stutt í nýtt tímabil og undirbúningstímabilið þegar langt komið.

Á þeim tíma hélt Howe áfram að einbeita sér að því að undirbúa liðið fyrir opnunarleik tímabilsins gegn Liverpool þann 23. ágúst næstkomandi.

Sumarið hefur þegar verið erfitt fyrir Magpies eftir sölu á Sandro Tonali og Anthony Gordon og óvissan heldur áfram varðandi fyrirliða þeirra, Bruno Guimaraes.

Þessar sölur hafa haft áhrif á ákvörðun Howe vegna áhyggna um hvernig leikmannahópurinn muni líta út í byrjun nýs tímabils.

Howe hefur eytt nokkrum mánuðum í að íhuga tíma sinn hjá Newcastle og taldi sig geta fært félagið áfram á þessu tímabili, að því gefnu að Newcastle myndi kaupa vel inn í sumar.

Félagið hefur þegar keypt hinn tuttugu ára gamla kantmann Bazoumana Toure frá Hoffenheim fyrir 42 milljónir punda, hinn átján ára gamla miðjumann Sean Steur frá Ajax fyrir 23 milljónir punda og hinn tuttugu ára gamla markvörð Ewen Jaouen frá Reims fyrir 18,5 milljónir punda.

Hins vegar misstu þeir af svissneska landsliðsmanninum Johan Manzambi, sem ákvað að ganga til liðs við Aston Villa.

Newcastle er þegar hafið að leita að arftaka Howe og eru nokkur nöfn á lista yfirmanns knattspyrnumála, Ross Wilson, og framkvæmdastjórans, David Hopkinson.

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