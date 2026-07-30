Howe hættur hjá Newcastle Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. júlí 2026 08:10 Eddie Howe er hættur störfum hjá Newcastle eftir erfitt sumar þar sem margir af bestu leikmönnum liðsins hafa yfirgefið félagið. Getty/Stu Forster Eddie Howe hefur látið af störfum sem aðalþjálfari Newcastle eftir viðræður við stjórn félagsins en þetta kemur fram á enskum miðlum nú í morgunsárið. Viðræður hafa átt sér stað síðustu 48 klukkustundir en Howe hafði þegar hafið umræður um hugsanlega brottför fyrir nokkrum vikum en það er auðvitað mjög stutt í nýtt tímabil og undirbúningstímabilið þegar langt komið. Á þeim tíma hélt Howe áfram að einbeita sér að því að undirbúa liðið fyrir opnunarleik tímabilsins gegn Liverpool þann 23. ágúst næstkomandi. 🚨 EXCLUSIVE: Eddie Howe set to leave Newcastle United. All parties initially chose to continue but 48yo has informed #NUFC of decision to take break & will depart after 5yrs as head coach. Matthias Jaissle of Al Ahli lined up as replacement @TheAthleticFC https://t.co/zrVnbFEvBd— David Ornstein (@David_Ornstein) July 30, 2026 Sumarið hefur þegar verið erfitt fyrir Magpies eftir sölu á Sandro Tonali og Anthony Gordon og óvissan heldur áfram varðandi fyrirliða þeirra, Bruno Guimaraes. Þessar sölur hafa haft áhrif á ákvörðun Howe vegna áhyggna um hvernig leikmannahópurinn muni líta út í byrjun nýs tímabils. Howe hefur eytt nokkrum mánuðum í að íhuga tíma sinn hjá Newcastle og taldi sig geta fært félagið áfram á þessu tímabili, að því gefnu að Newcastle myndi kaupa vel inn í sumar. BREAKING: Eddie Howe has left his role as Newcastle United head coach 🚨The decision has been taken following discussions with the club’s hierarchy over the last 48 hours although Howe had started the ball rolling on a potential departure a number of weeks ago. pic.twitter.com/WgMOuOIVDU— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 30, 2026 Félagið hefur þegar keypt hinn tuttugu ára gamla kantmann Bazoumana Toure frá Hoffenheim fyrir 42 milljónir punda, hinn átján ára gamla miðjumann Sean Steur frá Ajax fyrir 23 milljónir punda og hinn tuttugu ára gamla markvörð Ewen Jaouen frá Reims fyrir 18,5 milljónir punda. Hins vegar misstu þeir af svissneska landsliðsmanninum Johan Manzambi, sem ákvað að ganga til liðs við Aston Villa. Newcastle er þegar hafið að leita að arftaka Howe og eru nokkur nöfn á lista yfirmanns knattspyrnumála, Ross Wilson, og framkvæmdastjórans, David Hopkinson. Eddie Howe is set to leave his position as Newcastle United head coach, with Matthias Jaissle of Al Ahli poised to replace him.Howe decided to remain at St. James’ Park at the end of last season but has since had a change of heart and will depart in the coming days after five… pic.twitter.com/6P039rZ4uU— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 30, 2026 Enski boltinn Newcastle United Mest lesið Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Týndur í fjórtán daga Fótbolti Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fótbolti Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Fótbolti Bavíanar í Bandaríkjunum vilja græða peninga Sport Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Fótbolti Fótbraut andstæðing og verður í banni þar til beinið grær Fótbolti Fleiri fréttir Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sjá meira