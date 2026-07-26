Enski boltinn

Stjóri Tottenham segir ó­á­nægðum leik­mönnum að yfir­gefa fé­lagið

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Roberto De Zerbi fagnar sigri Tottenham á Everton í vor þar sem liðið tryggði endanlega sæti sitt í ensku úrvalsdeildinni.
Roberto De Zerbi fagnar sigri Tottenham á Everton í vor þar sem liðið tryggði endanlega sæti sitt í ensku úrvalsdeildinni. Getty/Richard Heathcote

Roberto de Zerbi, knattspyrnustjóri Tottenham, segir að leikmenn sem eru ekki ánægðir hjá félaginu í sumar ættu bara að fara annað.

Ítalinn, sem tók við stjórnartaumunum hjá Spurs í lok mars og hjálpaði liðinu að forðast fall úr ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili, lét þessi orð falla í ljósi óvissu um framtíð Svíans Lucas Bergvall hjá félaginu.

Tottenham hafnaði fyrsta tilboði Nottingham Forest í sænska miðjumanninn Bergvall, sem hljóðaði upp á 38 milljónir punda, en Forest er talið munu hækka tilboð sitt í 45 milljónir punda.

„Ég var mjög skýr þegar ég hóf störf hjá Tottenham. Ég sagði: Sá sem vill ekki vera hjá Tottenham, sá sem er ekki ánægður, er ekki stoltur af því að vera hér, verður að fara,“ sagði De Zerbi, áður en lið hans mætir Auckland FC í æfingaleik á Nýja-Sjálandi.

„Ég vil að leikmennirnir séu stoltir og ánægðir með að vera hér, að þeir fari inn á völlinn á Tottenham Hotspur Stadium með mikinn áhuga. Því nú til dags í fótbolta, ef þú hugsar líka um heimsmeistaramótið, þá er það áhuginn sem skiptir sköpum. Áhuginn felst í því að vera ánægður með að vera í ákveðnu liði,“ sagði De Zerbi.

Bergvall, sem kom til Spurs frá sænska félaginu Djurgården árið 2024, spilaði lítið undir stjórn De Zerbi í lok síðasta tímabils. Spurs hefur síðan þá fengið til sín miðjumennina Sandro Tonali – í 100 milljóna punda kaupum frá Newcastle United – og Mateus Fernandes fyrir 85 milljónir punda frá West Ham.

„Ég hef ekki enn talað við Lucas,“ sagði De Zerbi. „Ég mun gera það á næstu dögum og við munum taka bestu ákvörðunina fyrir félagið, fyrir Lucas, fyrir mig, fyrir okkur öll, án vandræða. Lucas er gríðarlega hæfileikaríkur.“

„Það verður mikil samkeppni um stöður því að lokum held ég að við verðum með tvo leikmenn í hverri stöðu,“ sagði De Zerbi.

Tottenham hefur einnig bætt við sig varnarmönnunum Jan Paul van Hecke, Andy Robertson og Marcos Senesi og De Zerbi segir að nú sé „markmiðið að klára sóknarstöðurnar“.

„Fyrst og fremst held ég að félagaskiptaglugginn okkar sé ekki búinn enn. Við þurfum að klára hann, við þurfum að fá annan tvo, kannski fleiri, kannski ekki færri, en nokkra leikmenn,“ sagði De Zerbi.

Enski boltinn Tottenham Hotspur

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