Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. júlí 2026 08:00 Roberto De Zerbi fagnar sigri Tottenham á Everton í vor þar sem liðið tryggði endanlega sæti sitt í ensku úrvalsdeildinni. Getty/Richard Heathcote Roberto de Zerbi, knattspyrnustjóri Tottenham, segir að leikmenn sem eru ekki ánægðir hjá félaginu í sumar ættu bara að fara annað. Ítalinn, sem tók við stjórnartaumunum hjá Spurs í lok mars og hjálpaði liðinu að forðast fall úr ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili, lét þessi orð falla í ljósi óvissu um framtíð Svíans Lucas Bergvall hjá félaginu. Tottenham hafnaði fyrsta tilboði Nottingham Forest í sænska miðjumanninn Bergvall, sem hljóðaði upp á 38 milljónir punda, en Forest er talið munu hækka tilboð sitt í 45 milljónir punda. Unhappy Tottenham players should leave - De Zerbi https://t.co/OxafScp5fn— BBC News (UK) (@BBCNews) July 25, 2026 „Ég var mjög skýr þegar ég hóf störf hjá Tottenham. Ég sagði: Sá sem vill ekki vera hjá Tottenham, sá sem er ekki ánægður, er ekki stoltur af því að vera hér, verður að fara,“ sagði De Zerbi, áður en lið hans mætir Auckland FC í æfingaleik á Nýja-Sjálandi. „Ég vil að leikmennirnir séu stoltir og ánægðir með að vera hér, að þeir fari inn á völlinn á Tottenham Hotspur Stadium með mikinn áhuga. Því nú til dags í fótbolta, ef þú hugsar líka um heimsmeistaramótið, þá er það áhuginn sem skiptir sköpum. Áhuginn felst í því að vera ánægður með að vera í ákveðnu liði,“ sagði De Zerbi. Bergvall, sem kom til Spurs frá sænska félaginu Djurgården árið 2024, spilaði lítið undir stjórn De Zerbi í lok síðasta tímabils. Spurs hefur síðan þá fengið til sín miðjumennina Sandro Tonali – í 100 milljóna punda kaupum frá Newcastle United – og Mateus Fernandes fyrir 85 milljónir punda frá West Ham. Tottenham manager Roberto de Zerbi says players who are not happy at the club this summer should move elsewhere. pic.twitter.com/NPZhdBbBuH— Match of the Day (@BBCMOTD) July 25, 2026 „Ég hef ekki enn talað við Lucas,“ sagði De Zerbi. „Ég mun gera það á næstu dögum og við munum taka bestu ákvörðunina fyrir félagið, fyrir Lucas, fyrir mig, fyrir okkur öll, án vandræða. Lucas er gríðarlega hæfileikaríkur.“ „Það verður mikil samkeppni um stöður því að lokum held ég að við verðum með tvo leikmenn í hverri stöðu,“ sagði De Zerbi. Tottenham hefur einnig bætt við sig varnarmönnunum Jan Paul van Hecke, Andy Robertson og Marcos Senesi og De Zerbi segir að nú sé „markmiðið að klára sóknarstöðurnar“. „Fyrst og fremst held ég að félagaskiptaglugginn okkar sé ekki búinn enn. Við þurfum að klára hann, við þurfum að fá annan tvo, kannski fleiri, kannski ekki færri, en nokkra leikmenn,“ sagði De Zerbi. Enski boltinn Tottenham Hotspur Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Enski boltinn Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Mirza Bulic yfirgefur Keflavík og semur við Grindavík Körfubolti Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Íslenski boltinn Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Enski boltinn Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Sjá meira