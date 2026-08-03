Ítalska stórveldið Juventus hefur reynt að fá ýmsa leikmenn í félagsskiptaglugganum en það hefur ekki gengið vel. Nokkrir leikmenn hafa sagt nei við því að fara til Juventus og þar spilar inn í að liðið verður ekki með í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili.
Juventus er nýbúið að ganga frá kaupum á tveimur sóknarmönnum. Liðið keypti Randal Kolo Muani frá PSG en hann vildi koma aftur til Juventus eftir að hafa verið þar að láni. Einnig keypti liðið Kerim Alajbegovic frá Bayer Leverkusen.
Þrátt fyrir að tveir nýir leikmenn hafi komið reyndi Juventus-liðið að sækja fleiri leikmenn. Það var þó hægara sagt en gert þar sem leikmennirnir sögðu einfaldlega nei við félagið.
Dusan Vlahovic kom til Juventus árið 2022 og var þá einn heitasti framherji á markaðnum. Ferill hans hjá Juventus hefur ekki staðist væntingar en hann framlengdi ekki samning sinn við félagið. Ekki er víst hvert hann fer en hann hefur verið orðaður við tyrkneska liðið Besiktas.
Samkvæmt La Gazzetta dello Sport var Juventus einnig að reyna að fá Bernardo Silva þegar hann var á förum frá Manchester City. Svo virðist sem Juventus hafi ekki náð samkomulagi við Portúgalann enda gekk hann til liðs við Real Madrid.
Eflaust hefur Juventus verið í viðræðum við fleiri leikmenn bak við tjöldin en ljóst er að félagið á í erfiðleikum með að sækja að sér leikmenn. Það að spila ekki í Meistaradeild Evrópu á að öllum líkindum stóran þátt í því en bestu leikmenn heims vilja spila þar. Í staðinn mun Juventus spila í Evrópudeildinni.