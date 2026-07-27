Hausverkur fyrir Iraola Valur Páll Eiríksson skrifar 27. júlí 2026 23:30 Iraola hefur að líkindum áhyggjur af varnarlínunni. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images Miðvarðarstaðan olli mörgum stuðningsmönnum Liverpool hugarangri síðasta vetur er liðið lék undir stjórn Arne Slot. Það virðist vera hausverkur sem eftirmaður hans erfir. Tveir miðverðir vöktu sérstaka athygli á HM U17 ára í Katar í nóvember í fyrra. Mor Talla Ndiaye frá Senegal og Ifeanyi Ndukwe frá Austurríki. Liverpool borgaði samtals um 3,5 milljón punda fyrir þá tvo en fæstir bjuggust við því að þessi 18 ára gamli dúett myndi spila stærstan hluta fyrsta leiks nýs þjálfara í hjarta varnar Liverpool. Joe Gomez fór meiddur af velli í fyrsta æfingaleik Liverpool, er liðið vann 4-2 sigur á Sunderland í Bandaríkjunum um helgina. Vera má að Gomez verði frá um hríð vegna þeirra meiðsla en Andoni Iraola, þjálfari Liverpool, sagði fyrir þau meiðsli að Liverpool væri býsna þunnskipað varnarlega. Gomez kom til Liverpool frá Charlton árið 2015 og er sá leikmaður sem hefur lengst verið hjá félaginu. Hann hefur verið einkar óheppinn með meiðsli og alls misst af 225 keppnisleikjum sökum meiðsla á árunum ellefu í Bítlaborginni. Liverpool hugðist styrkja miðvarðarstöðuna með kaupum á Marc Guéhi síðasta sumar en ekki tókst að ganga frá þeim kaupum. Liverpool reyndi ekki aftur við hann í janúar þegar hann fór til Manchester City. Ibrahima Konaté fór frítt til Real Madrid í sumar en Liverpool keypti þó Frakkann Jeremy Jacquet fyrir 60 milljónir punda. Hann er að jafna sig eftir meiðsli og spilaði ekki um helgina og sömu sögu er að segja af Ítalanum bráðefnilega Giovani Leoni sem sleit krossband síðasta haust. Virgil van Dijk kemur til æfinga með liðinu á næstu dögum en er 35 ára gamall og samningur hans rennur út næsta sumar. Sömu sögu er að segja af samningi Gomez. Talið er líklegra en ekki að þeir yfirgefi félagið að ári liðnu. Búist er við því að hinn 21 árs gamli Jacquet þreyti frumraun sína í næsta æfingaleik við Leeds á sunnudag. Eitthvað lengra er í hinn 19 ára gamla Leoni. Liverpool hefur þegar keypt Victor Munoz auk Jacquet í sumar, fyrir samtals tæplega 95 milljónir punda. Takist liðinu að klófesta Bradley Barcola frá PSG fyrir meira en 100 milljónir er ljóst að lítið er eftir í kassanum fyrir frekari viðbætur við hópinn. Fari svo virðist liggja ljóst fyrir að ungir menn þurfi að axla töluverða ábyrgð í varnarleik liðsins á komandi leiktíð. Liverpool FC Enski boltinn Mest lesið „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti Endurkomur hjá kærustuparinu: „Þakklát og hamingjusöm“ Sport Björgvin Karl vann sitt þriðja brons á heimsleikunum Sport Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Íslenski boltinn Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Íslenski boltinn Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur Íslenski boltinn Eiginkona þjálfara hjá Chiefs skotin Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Kláraði Harvard og samdi við Blika Íslenski boltinn Fleiri fréttir Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Sjá meira