Enski boltinn

Haus­verkur fyrir Iraola

Valur Páll Eiríksson skrifar
Iraola hefur að líkindum áhyggjur af varnarlínunni.
Iraola hefur að líkindum áhyggjur af varnarlínunni. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Miðvarðarstaðan olli mörgum stuðningsmönnum Liverpool hugarangri síðasta vetur er liðið lék undir stjórn Arne Slot. Það virðist vera hausverkur sem eftirmaður hans erfir.

Tveir miðverðir vöktu sérstaka athygli á HM U17 ára í Katar í nóvember í fyrra. Mor Talla Ndiaye frá Senegal og Ifeanyi Ndukwe frá Austurríki. Liverpool borgaði samtals um 3,5 milljón punda fyrir þá tvo en fæstir bjuggust við því að þessi 18 ára gamli dúett myndi spila stærstan hluta fyrsta leiks nýs þjálfara í hjarta varnar Liverpool.

Joe Gomez fór meiddur af velli í fyrsta æfingaleik Liverpool, er liðið vann 4-2 sigur á Sunderland í Bandaríkjunum um helgina. Vera má að Gomez verði frá um hríð vegna þeirra meiðsla en Andoni Iraola, þjálfari Liverpool, sagði fyrir þau meiðsli að Liverpool væri býsna þunnskipað varnarlega.

Gomez kom til Liverpool frá Charlton árið 2015 og er sá leikmaður sem hefur lengst verið hjá félaginu. Hann hefur verið einkar óheppinn með meiðsli og alls misst af 225 keppnisleikjum sökum meiðsla á árunum ellefu í Bítlaborginni.

Liverpool hugðist styrkja miðvarðarstöðuna með kaupum á Marc Guéhi síðasta sumar en ekki tókst að ganga frá þeim kaupum. Liverpool reyndi ekki aftur við hann í janúar þegar hann fór til Manchester City.

Ibrahima Konaté fór frítt til Real Madrid í sumar en Liverpool keypti þó Frakkann Jeremy Jacquet fyrir 60 milljónir punda. Hann er að jafna sig eftir meiðsli og spilaði ekki um helgina og sömu sögu er að segja af Ítalanum bráðefnilega Giovani Leoni sem sleit krossband síðasta haust.

Virgil van Dijk kemur til æfinga með liðinu á næstu dögum en er 35 ára gamall og samningur hans rennur út næsta sumar. Sömu sögu er að segja af samningi Gomez. Talið er líklegra en ekki að þeir yfirgefi félagið að ári liðnu.

Búist er við því að hinn 21 árs gamli Jacquet þreyti frumraun sína í næsta æfingaleik við Leeds á sunnudag. Eitthvað lengra er í hinn 19 ára gamla Leoni.

Liverpool hefur þegar keypt Victor Munoz auk Jacquet í sumar, fyrir samtals tæplega 95 milljónir punda. Takist liðinu að klófesta Bradley Barcola frá PSG fyrir meira en 100 milljónir er ljóst að lítið er eftir í kassanum fyrir frekari viðbætur við hópinn.

Fari svo virðist liggja ljóst fyrir að ungir menn þurfi að axla töluverða ábyrgð í varnarleik liðsins á komandi leiktíð.

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