Enski boltinn

Jaissle lík­legastur til að taka við af Howe

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Matthias Jaissle er ekki orðinn fertugur en gæti tekið við liði í ensku úrvalsdeildinni á næstu dögumn. Hér sést hann þegar hanns stýrði Red Bull Salzburg í Meistaradeildinni.
Matthias Jaissle er ekki orðinn fertugur en gæti tekið við liði í ensku úrvalsdeildinni á næstu dögumn. Hér sést hann þegar hanns stýrði Red Bull Salzburg í Meistaradeildinni. EPA/MATTEO BAZZI

Matthias Jaissle hjá Al Ahli er talinn líklegastur til að taka við af Eddie Howe sem hæstráðandi hjá enska úrvalsdeildarfélaginu Newcastle.

Howe hætti óvænt með Newcastle-liðið í morgun en liðið hefur misst marga sterka leikmenn í sumar.

Erlendir miðlar eins og Sky Sports hafa heimildir fyrir því að viðræður við hinn 38 ára gamla þýska þjálfara séu á lokastigi.

Kieran McKenna og Antonio Conte voru einnig á óskalistanum.

Al Ahli er eitt af fjórum félögum í Sádi-Arabíu, líkt og Newcastle, sem eru að meirihluta í eigu Opinbera fjárfestingarsjóðs Sádi-Arabíu.

Jaissle stýrði Red Bull Salzburg frá 2021 til 2023 en hann tók við liðinu aðeins 33 ára og gerði félagið að tvöföldum austurrískum meisturum á fyrsta tímabili sem þýddi að félagið tók þátt í Meistaradeildinni í fyrsta skiptið.

Enski boltinn Newcastle United

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