Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. júlí 2026 08:36 Matthias Jaissle er ekki orðinn fertugur en gæti tekið við liði í ensku úrvalsdeildinni á næstu dögumn. Hér sést hann þegar hanns stýrði Red Bull Salzburg í Meistaradeildinni. EPA/MATTEO BAZZI Matthias Jaissle hjá Al Ahli er talinn líklegastur til að taka við af Eddie Howe sem hæstráðandi hjá enska úrvalsdeildarfélaginu Newcastle. Howe hætti óvænt með Newcastle-liðið í morgun en liðið hefur misst marga sterka leikmenn í sumar. Erlendir miðlar eins og Sky Sports hafa heimildir fyrir því að viðræður við hinn 38 ára gamla þýska þjálfara séu á lokastigi. Kieran McKenna og Antonio Conte voru einnig á óskalistanum. Al Ahli er eitt af fjórum félögum í Sádi-Arabíu, líkt og Newcastle, sem eru að meirihluta í eigu Opinbera fjárfestingarsjóðs Sádi-Arabíu. Jaissle stýrði Red Bull Salzburg frá 2021 til 2023 en hann tók við liðinu aðeins 33 ára og gerði félagið að tvöföldum austurrískum meisturum á fyrsta tímabili sem þýddi að félagið tók þátt í Meistaradeildinni í fyrsta skiptið. 🚨💣 EXCLUSIVE: Matthias Jaissle, top candidate and in advanced talks to become Newcastle new head coach!He’s the number one candidate to replace Eddie Howe, deal CLOSE. ⚫️⚪️ #NUFC pic.twitter.com/wpPDqFCplp— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026 Enski boltinn Newcastle United Tengdar fréttir Howe hættur hjá Newcastle Eddie Howe hefur látið af störfum sem aðalþjálfari Newcastle eftir viðræður við stjórn félagsins en þetta kemur fram á enskum miðlum nú í morgunsárið. 30. júlí 2026 08:10 Mest lesið Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Týndur í fjórtán daga Fótbolti Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fótbolti Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Fótbolti Bavíanar í Bandaríkjunum vilja græða peninga Sport Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Fótbolti Fótbraut andstæðing og verður í banni þar til beinið grær Fótbolti Fleiri fréttir Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sjá meira