Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 27. júlí 2026 10:32 Jermain Defoe gerði góða hluti hjá Sunderland sem leikmaður. epa/PETER POWEL Yfirmaður knattspyrnumála hjá Woking tekur fulla ábyrgð á ráðningu Jermains Defoe sem hætti sem knattspyrnustjóri liðsins í síðustu viku. Lítil ánægja var með störf hans hjá Woking. Á fimmtudaginn var greint frá því að Defoe væri hættur hjá Woking eftir aðeins fjögurra mánaða starf. Hann stýrði liðinu einungis í sex leikjum. „Því miður hafa aðstæður gert það ómögulegt fyrir mig að halda áfram í starfinu. Ég er afar stoltur af því starfi sem ég vann fyrir félagið og fannst við sannarlega vera að byggja upp eitthvað sérstakt,“ sagði Defoe. Jody Brown, yfirmaður knattspyrnumála hjá Woking, hefur nú stigið fram og sagt frá sinni hlið á samstarfinu við Defoe. „Hugmyndin að ráða Jermain var mín og ég tek fulla ábyrgð á henni. Eftir að hafa hitt hann nokkrum sinnum trúði ég því að hann væri rétti maðurinn til að leiða félagið inn í nýja og spennandi tíma,“ sagði Brown. Hann segir að sér hafi borist athugasemdir um störf Defoes víða að úr félaginu, meðal annars frá leikmönnum. Brown sagðist í kjölfarið hafa beðið Defoe um skýrslu varðandi leikmannamál en hún barst aldrei. „Í kjölfarið var boðað til fundar með stjórnarmönnum, knattspyrnustjóra, aðstoðarþjálfara og rekstrarstjóra til að fara yfir undirbúninginn fyrir tímabilið. Hvorki Jermain né aðstoðarmaður hans mættu á þann fund eða á æfingu sama dag,“ sagði Brown sem vildi ekki svara ummælum Defoes varðandi brotthvarf hans úr starfi. „Allan tímann sem hann var í starfi hafði Jermain aldrei komið neinum alvarlegum áhyggjum beint á framfæri við mig svo ég ætla ekki að geta mér til um ástæður hans,“ sagði Brown. Defoe lagði skóna á hilluna 2022 eftir langan feril þar sem hann fór víða. Hann skoraði tuttugu mörk fyrir enska landsliðið í 57 leikjum. Enski boltinn Mest lesið „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Íslenski boltinn Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Íslenski boltinn Hljóðlátu mótmælin munu ekki fara fram hjá neinum Fótbolti Infantino svarar gagnrýnendum í langri færslu: „Heimurinn þarf ást, ekki hatur“ Fótbolti Endurkomur hjá kærustuparinu: „Þakklát og hamingjusöm“ Sport Björgvin Karl vann sitt þriðja brons á heimsleikunum Sport Kláraði Harvard og samdi við Blika Íslenski boltinn Barnabarn Idi Amin keppir á Samveldisleikunum: „Verð nýr konungur Skotlands“ Sport Fleiri fréttir Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Sjá meira