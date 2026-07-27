Enski boltinn

Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Jermain Defoe gerði góða hluti hjá Sunderland sem leikmaður.
Jermain Defoe gerði góða hluti hjá Sunderland sem leikmaður. epa/PETER POWEL

Yfirmaður knattspyrnumála hjá Woking tekur fulla ábyrgð á ráðningu Jermains Defoe sem hætti sem knattspyrnustjóri liðsins í síðustu viku. Lítil ánægja var með störf hans hjá Woking.

Á fimmtudaginn var greint frá því að Defoe væri hættur hjá Woking eftir aðeins fjögurra mánaða starf. Hann stýrði liðinu einungis í sex leikjum.

„Því miður hafa aðstæður gert það ómögulegt fyrir mig að halda áfram í starfinu. Ég er afar stoltur af því starfi sem ég vann fyrir félagið og fannst við sannarlega vera að byggja upp eitthvað sérstakt,“ sagði Defoe.

Jody Brown, yfirmaður knattspyrnumála hjá Woking, hefur nú stigið fram og sagt frá sinni hlið á samstarfinu við Defoe.

„Hugmyndin að ráða Jermain var mín og ég tek fulla ábyrgð á henni. Eftir að hafa hitt hann nokkrum sinnum trúði ég því að hann væri rétti maðurinn til að leiða félagið inn í nýja og spennandi tíma,“ sagði Brown.

Hann segir að sér hafi borist athugasemdir um störf Defoes víða að úr félaginu, meðal annars frá leikmönnum. Brown sagðist í kjölfarið hafa beðið Defoe um skýrslu varðandi leikmannamál en hún barst aldrei.

„Í kjölfarið var boðað til fundar með stjórnarmönnum, knattspyrnustjóra, aðstoðarþjálfara og rekstrarstjóra til að fara yfir undirbúninginn fyrir tímabilið. Hvorki Jermain né aðstoðarmaður hans mættu á þann fund eða á æfingu sama dag,“ sagði Brown sem vildi ekki svara ummælum Defoes varðandi brotthvarf hans úr starfi.

„Allan tímann sem hann var í starfi hafði Jermain aldrei komið neinum alvarlegum áhyggjum beint á framfæri við mig svo ég ætla ekki að geta mér til um ástæður hans,“ sagði Brown.

Defoe lagði skóna á hilluna 2022 eftir langan feril þar sem hann fór víða. Hann skoraði tuttugu mörk fyrir enska landsliðið í 57 leikjum.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið