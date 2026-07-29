Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár

Danny Welbeck er fyrsti leikmaðurinn í fjögur ár sem Chelsea er tilbúið að borga fyrir þó hann sé eldri en 26 ára. Hinn 35 ára gamli Welbeck gengur frá samningi við Chelsea á næstu dögum en hann kemur til félagsins frá Brighton fyrir óuppgefið verð.
Chelsea borgaði síðast kaupverð fyrir leikmann sem er eldri en 26 ára þegar Pierre Aubameyang kom til félagsins árið 2022. Síðan þá, eða síðan BlueCo tók yfir eignarhald Chelsea, hefur félagið eingöngu fjárfest í yngri leikmönnum.
Til marks um það hefur enginn leikmaður yfir þrítugu spilað fyrir Chelsea síðustu tvö tímabil í ensku úrvalsdeildinni.
Nú hefur Chelsea tekið stefnubreytingu, eftir komu nýja þjálfarans Xabi Alonso, og félagið er orðað við Jordan Henderson, sem kemur frítt frá Brentford, ásamt Welbeck til að auka við reynsluna í hópnum.
Þá hefur Chelsea nú þegar gengið frá kaupum á Morgan Rogers frá Aston Villa fyrir metfé, 117 milljónir punda, og er að ganga frá kaupum á Maxence Lacroix frá Crystal Palace. Báðir hafa sannað sig í ensku úrvalsdeildinni áður.
Welbeck, sem skoraði 13 mörk í ensku deildinni á síðasta tímabili, bætir reynslu við ungan framherjahóp Chelsea en meðalaldur hinna þriggja framherjanna, Nicolas Jackson, Liam Delap og Marc Guiu, er aðeins 23 ár.
Welbeck verður þá einn af fjölmörgum leikmönnum sem hafa farið frá Brighton til Chelsea á síðustu árum. Joao Pedro, Moises Caicedo, Robert Sanchez og Marc Cucurella hafa allir verið keyptir frá Brighton.