Liverpool er sagt vera klárt í að stíga næsta skref og fara í viðræður við Paris Saint-Germain um kaup á franska landsliðsmanninum Bradley Barcola.
Sky Sports segir frá því að Liverpool hafi undirbúið fyrsta tilboð og muni staðfesta áhuga sinn með opinberri fyrirspurn.
Liðið þarf að styrkja sig með öflugum kantmanni eftir að Mohamed Salah yfirgaf félagið og Barcola hefur verið á radar Liverpool í nokkur ár.
Þessi 23 ára leikmaður á tvö ár eftir af samningi sínum við PSG og hefur gefið til kynna að hann muni ekki skrifa undir nýjan samning vegna óánægju með lítinn spiltíma hjá frönsku Evrópumeisturunum.
Tækifærið til að ganga til liðs við Liverpool er sagt höfða til leikmannsins samkvæmt frétt Sky Sports.
Lykillinn að því að koma hreyfingu á samninginn verður vilji PSG til að lækka verðmiðann á manninum sem þeir keyptu fyrir um fjörutíu milljónir punda árið 2023.
Sky Sports News greindi frá því í gær að PSG meti franska landsliðsmanninn á allt að 145 milljónir punda en aðrar heimildir benda nú til þess að það gæti verið um 128,5 milljónir punda.
Árangur liða Andoni Iraola hjá Bournemouth og Rayo Vallecano byggðist á hraða, orku og vinnusemi kantmanna hans, þannig að Barcola gæti verið lykilpúsl í nýju púsluspili Spánverjans hjá Liverpool.
Sú staðreynd að Barcola hefur unnið níu stóra titla á síðustu tveimur árum, þar á meðal tvo Meistaradeildartitla, sýnir gæðin á leikmanninum sem þeir eru að reyna að fá til Anfield.
Arsenal er líka sagt hafa áhuga á að kaupa Barcola.