Ítalski framherjinn Federico Chiesa segist vonast eftir „nýju upphafi“ hjá Liverpool undir stjórn nýja aðalþjálfarans Andoni Iraola eftir að hafa aðeins byrjað einn leik í ensku úrvalsdeildinni á tveimur tímabilum undir stjórn forvera hans, Arne Slot.
Þessi 28 ára ítalski landsliðsmaður kom af bekknum og skoraði þriðja mark liðsins í 4-2 sigri á Sunderland á undirbúningstímabilinu um helgina en það var fyrsti leikur Iraola við stjórnvölinn hjá félaginu.
„Einu samtölin sem ég átti við voru um pressu og leikaðferðir. Þannig að ég veit ekki, það er erfitt að segja. Þetta er alltaf nýtt upphaf í byrjun árs. Kannski hafa verið of mörg ný upphöf,“ sagði Chiesa eftir leikinn í Nashville.
„En mér er sama, ég reyni að gera mitt besta fyrir þennan nýja stjóra. Á síðasta tímabili undir stjórn Arne Slot reyndi ég að gera mitt besta,“ sagði Chiesa
„Eins og staðan er núna er ég ánægður hér hjá Liverpool. Ég elska félagið, ég elska stuðningsmennina, ég elska allt. Ég geri allt sem ég get til að fá tækifæri hér. Og svo sjáum við til. Í augnablikinu er það eina sem ég hugsa um Liverpool,“ sagði Chiesa en það má sjá markið hans hér fyrir neðan.
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A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc)