Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. ágúst 2026 10:01 Það eru þrjár leiðir í boði til að koma hinum umdeilda Gianni Infantino frá völdum en hann þarf nú að hafa mikið fyrir því að halda starfi sínu. EPA/ISAAC ESQUIVEL Framtíð Gianni Infantino sem forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins er í miklu uppnámi en margir af forsprökkum í alþjóðlegum fótbolta vilja að hann yfirgefi forsetastólinn. Hinn umdeildi forseti FIFA hefur verið undir miklum þrýstingi, bæði innan frá og utan, eftir áætlun sína um að selja hlut í stórmótum sambandsins. Infantino tilkynnti svo að hann væri hættur við umdeilda áætlun sína í kjölfar mikillar andstöðu meðal aðildarsambanda. Infantino er í framhaldinu að reyna að bjarga starfi sínu og stöðu sem forseti FIFA sem var í lítilli hættu fyrir þetta mál en nú blasir við önnur staða. The Telegraph greinir frá því að UEFA hafi gefið Infantino úrslitakosti sem í báðum tilfellum enda með því að hann hætti sem forseti FIFA. En getur UEFA á eigin spýtur svipt Infantino embættinu? Og hvað þarf í raun til að koma valdamesta knattspyrnuleiðtoga heims frá völdum? Eftirfarandi sviðsmyndir eru með þeim fyrirvara að Infantino neiti sjálfur að segja af sér sem forseti FIFA. Vantrauststillaga möguleiki Fyrsta leiðin er vantrauststillaga en það yrði gripið til róttæks og hingað til óséðs verkfæris. View this post on Instagram A post shared by Yahoo Sports (@yahoosports) Árlega er haldið FIFA-þing og þar hafa 211 aðildarsambönd knattspyrnusambandsins tækifæri til að leggja fram svokallaða vantrauststillögu á sitjandi forseta FIFA. Vantrauststillaga myndi þýða að forseti FIFA hefði ekki lengur stuðning aðildarlandanna til að halda áfram. Þing þessa árs var haldið í apríl en það næsta verður haldið í Marokkó í mars 2027. Því mætti freistast til að halda að Infantino sitji öruggur í sessi í að minnsta kosti sjö mánuði í viðbót, en ef UEFA, sem sjálft hefur 55 aðildarlönd, getur safnað saman 43 löndum sem styðja uppreisn gegn Infantino, mun það kalla á aukaþing FIFA. Í samþykktum FIFA kemur skýrt fram að slíkt aukaþing skuli haldið innan þriggja mánaða frá því að beiðnin er lögð fram. Eftir það skal vantrauststillagan lögð fyrir þingið, þar sem öll 211 aðildarsamböndin greiða atkvæði um hvort þau styðji áfram Gianni Infantino eða ekki. Gianni Infantino með góðum vini sínum Donald Trump Bandaríkjaforseta.EPA/SHAWN THEW Ef talan er undir 106 situr Infantino áfram en ef meirihluti landanna hefur ekki lengur traust á sitjandi forseta mun það leiða til nýrra kosninga. Þurfa að draga stuðning til baka Það er einnig hægt að biðja sambönd um að draga stuðning sinn til baka. Fyrir heimsmeistaramótið hafði meirihluti sambandanna lýst því yfir að þau styðji Infantino sem forsetaframbjóðanda á næsta þingi. Talksport greinir frá því að forseti UEFA, Aleksander Ceferin, vilji að öll Evrópulönd, sem hafa lýst yfir stuðningi við Infantino fyrir næstu forsetakosningar, dragi yfirlýsingar sínar til baka. Eiginleg leið Gianni Infantinos í forsetastólinn getur í raun einnig orðið endalok hans eigin valdatíðar tíu árum síðar. Árið 2015 var þáverandi forseti FIFA, Sepp Blatter, beittur viðurlögum af siðanefnd samtakanna eftir að í ljós kom að hann hafði millifært nokkrar milljónir svissneskra franka til þáverandi forseta UEFA, Michel Platini. Báðir aðilar voru síðar sýknaðir í málinu. Siðanefnd FIFA getur blandað sér í málið Siðanefnd FIFA, sem getur hafið mál og beitt leiðtoga í heimsfótboltanum viðurlögum ef þeir brjóta reglur FIFA, getur í raun ekki sjálf vikið sitjandi forseta úr embætti en hún getur gefið út viðurlög sem í reynd gera það ómögulegt að halda áfram sem forseti FIFA eins og átta ára bann Blatters frá allri alþjóðlegri knattspyrnu á sínum tíma. Von UEFA um að siðanefndin gefi út svipað bann á Infantino hangir þó á þynnri þræði. Blaðamaðurinn Jan Jensen, sem hefur fjallað um FIFA og Infantino í meira en áratug, sagði áður við TV 2 Sport í júní að Infantino hefði grafið undan raunverulegum tilgangi nefndarinnar. Lengri og erfiðari leiðin til að koma Infantino frá völdum krefst þess að UEFA finni mótframbjóðanda fyrir FIFA-þingið á næsta ári. Einn af nefndum frambjóðendum, forseti PSG, Nasser Al-Khelaifi, hefur ekki áhuga á starfinu, að því er Tribuna greinir frá. Enn eru engir opinberir mótframbjóðendur gegn Infantino árið 2027 og það er auðvitað stór fyrirstaða ætli menn sér að skipta um mann í forsetastólnum. 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