Fótbolti

UEFA hótar FIFA með lög­sókn

Andri Broddason skrifar
Í dag kom í ljós bréf sem Uefa hefur sent Fifa þar sem Alþjóðaknattspyrnusambandinu er hótað lögsókn.
Í dag kom í ljós bréf sem Uefa hefur sent Fifa þar sem Alþjóðaknattspyrnusambandinu er hótað lögsókn. Getty

UEFA hefur hótað FIFAmeð því að lögsækja Alþjóðaknattspyrnusambandið fyrir að reyna að selja hlut í heimsmeistaramótinu til einkaaðila.

Evrópska knattspyrnusambandið UEFA hefur sent bréf til bæði FIFA og Joshua Kushner, sem átti að leiða fjárfestahópinn, og sagt að sambandið sé að íhuga að sækja rétt sinn vegna tillaga bæði sambandsins og Kushner. Í bréfinu er tekið fram að ekki sé heimilt að eyðileggja nein gögn tengd málinu svo þau geti verið notuð fyrir rétti.

Öll gögn sem tengjast áætlun FIFA um að selja hlut í heimsmeistaramótinu verða skoðuð sem sönnunargögn. Allt frá skipulagi, fundarskýrslum og samþykki fjárfesta.

Fyrr í vikunni tilkynnti Gianni Infantino, forseti FIFA, áætlanir sínar um að selja hlut heimsmeistaramótsins til einkafjárfesta. Það hefur ekki fallið vel í kramið og eftir að önnur knattspyrnusambönd hafa fordæmt áætlunina neyddist Infantino til að hætta við tillöguna.

UEFA virðist vera búið að missa allt traust til Infantino sem forseta FIFA og virðist sambandið vera að gera allt í sínu valdi til þess að koma honum úr stjórnarstólnum. Næstu kosningar FIFA verða í mars á næsta ári.

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