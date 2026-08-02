UEFA hótar FIFA með lögsókn Andri Broddason skrifar 2. ágúst 2026 22:57 Í dag kom í ljós bréf sem Uefa hefur sent Fifa þar sem Alþjóðaknattspyrnusambandinu er hótað lögsókn. Getty UEFA hefur hótað FIFAmeð því að lögsækja Alþjóðaknattspyrnusambandið fyrir að reyna að selja hlut í heimsmeistaramótinu til einkaaðila. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA hefur sent bréf til bæði FIFA og Joshua Kushner, sem átti að leiða fjárfestahópinn, og sagt að sambandið sé að íhuga að sækja rétt sinn vegna tillaga bæði sambandsins og Kushner. Í bréfinu er tekið fram að ekki sé heimilt að eyðileggja nein gögn tengd málinu svo þau geti verið notuð fyrir rétti. Öll gögn sem tengjast áætlun FIFA um að selja hlut í heimsmeistaramótinu verða skoðuð sem sönnunargögn. Allt frá skipulagi, fundarskýrslum og samþykki fjárfesta. Fyrr í vikunni tilkynnti Gianni Infantino, forseti FIFA, áætlanir sínar um að selja hlut heimsmeistaramótsins til einkafjárfesta. Það hefur ekki fallið vel í kramið og eftir að önnur knattspyrnusambönd hafa fordæmt áætlunina neyddist Infantino til að hætta við tillöguna. UEFA virðist vera búið að missa allt traust til Infantino sem forseta FIFA og virðist sambandið vera að gera allt í sínu valdi til þess að koma honum úr stjórnarstólnum. Næstu kosningar FIFA verða í mars á næsta ári. FIFA UEFA Mest lesið Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Íslenski boltinn Donald Trump tók við verðlaunum sem klúbbmeistari á sínum eigin velli Golf Ökumaður Formúlu 1 vann sér keppnisrétt á heimsmeistaramóti á miðju tímabili Formúla 1 Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Íslenski boltinn UEFA hótar FIFA með lögsókn Fótbolti Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki Íslenski boltinn „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Íslenski boltinn Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Fótbolti NBA-stjarna skuldar Cam Newton 32 milljónir vegna vangreiddrar leigu Körfubolti Fleiri fréttir Klifraði upp í stúku og réðst á stuðningsmann eftir að hafa verið skipt af velli UEFA hótar FIFA með lögsókn Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Sjáðu sjálfsmark og vítaspyrnur í Þjóðhátíðarleiknum Freyr tapaði gegn sínu gamla félagi þar sem Kristall var á skotskónum Sár Alonso sem hann fékk hjá Real Madrid gróin Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Elías hafði betur gegn Guðlaugi Victori „Ef við vinnum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður“ Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Casemiro skoraði sjálfsmark í fyrsta heimaleiknum og Messi sneri aftur Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior Fyrrverandi stjórnarmaður Newcastle kaupir hlut í West Ham Tékkland ræður spænskan Ólympíumeistara Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og félaga Ánægður að fá Mudryk til baka Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Sjá meira