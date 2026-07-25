Enski boltinn

Fjórir táningar í fyrsta byrjunar­liði Iraola hjá Liverpool

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Rio Ngumoha er langt frá því að vera eini táningurinn í fyrsta byrjunarliði Andoni Iraola.
Rio Ngumoha er langt frá því að vera eini táningurinn í fyrsta byrjunarliði Andoni Iraola. Getty/Gaspafotos

Spánverjinn Andoni Iraola stýrir Liverpool í fyrsta sinn í kvöld þegar liðið mætir Sunderland í æfingaleik í Bandaríkjunum. Hann gefur mörgum ungum leikmanni risastórt tækifæri.

Liverpool og Sunderland mætast í kvöld á Geodis Park í kántrýborginni Nashville. Iraola hefur valið fyrsta byrjunarliðið sitt sem má sjá hér fyrir neðan.

Það vantar auðvitað leikmenn sem fóru langt á heimsmeistaramótinu í sumar og hafa ekki skilað sér til baka eftir sumarfrí.

Joe Gomez er fyrirliði Liverpool í þessum fyrsta leik.

Reynsluboltarnir sem fá að byrja leikinn eru menn eins og markvörðurinn  Giorgi Mamardashvili. Curtis Jones, Kostas Tsimikas og Jeremie Frimpong en meðal varamanna eru öflugir leikmenn eins og Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa og Milos Kerkez.

Í byrjunarliðinu eru ungir leikmenn eins og James McConnell, Will Wright, Kieran Morrison og Mor Talla Ndiaye. Ndiaye er 18 ára senegalskur miðjumaður, Wright er 18 ára framherji, Morrison er 19 ára norðurírskur miðjumaður og McConnell er 21 árs miðjumaður.

Hinn 17 ára Rio Ngumoha er í byrjunarliðinu sem og hinn 23 ára Harvey Elliott sem lenti í martröð hjá Aston Villa á síðustu leiktíð. Það eru því fjórir táningar sem byrja fyrsta leik Iraola með Liverpool.

Iraola hætti með Bournemouth eftir síðasta tímabil og fljótlega varð ljóst að hann yrði eftirmaður Arne Slot hjá Liverpool.

Liverpool mætir einnig Wrexham og Leeds United í þessari Bandaríkjaferð sinni og spilar svo heimaleiki við Mónakó og Como þegar það snýr aftur heim til Liverpool.

Fyrsti leikur tímabilsins er síðan á móti Newcastle United á útivelli 23. ágúst næstkomandi.

Enski boltinn Liverpool FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið