Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. júlí 2026 21:02 Rio Ngumoha er langt frá því að vera eini táningurinn í fyrsta byrjunarliði Andoni Iraola. Getty/Gaspafotos Spánverjinn Andoni Iraola stýrir Liverpool í fyrsta sinn í kvöld þegar liðið mætir Sunderland í æfingaleik í Bandaríkjunum. Hann gefur mörgum ungum leikmanni risastórt tækifæri. Liverpool og Sunderland mætast í kvöld á Geodis Park í kántrýborginni Nashville. Iraola hefur valið fyrsta byrjunarliðið sitt sem má sjá hér fyrir neðan.Það vantar auðvitað leikmenn sem fóru langt á heimsmeistaramótinu í sumar og hafa ekki skilað sér til baka eftir sumarfrí. Joe Gomez er fyrirliði Liverpool í þessum fyrsta leik. Reynsluboltarnir sem fá að byrja leikinn eru menn eins og markvörðurinn Giorgi Mamardashvili. Curtis Jones, Kostas Tsimikas og Jeremie Frimpong en meðal varamanna eru öflugir leikmenn eins og Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa og Milos Kerkez. Í byrjunarliðinu eru ungir leikmenn eins og James McConnell, Will Wright, Kieran Morrison og Mor Talla Ndiaye. Ndiaye er 18 ára senegalskur miðjumaður, Wright er 18 ára framherji, Morrison er 19 ára norðurírskur miðjumaður og McConnell er 21 árs miðjumaður. Hinn 17 ára Rio Ngumoha er í byrjunarliðinu sem og hinn 23 ára Harvey Elliott sem lenti í martröð hjá Aston Villa á síðustu leiktíð. Það eru því fjórir táningar sem byrja fyrsta leik Iraola með Liverpool.Iraola hætti með Bournemouth eftir síðasta tímabil og fljótlega varð ljóst að hann yrði eftirmaður Arne Slot hjá Liverpool.Liverpool mætir einnig Wrexham og Leeds United í þessari Bandaríkjaferð sinni og spilar svo heimaleiki við Mónakó og Como þegar það snýr aftur heim til Liverpool.Fyrsti leikur tímabilsins er síðan á móti Newcastle United á útivelli 23. ágúst næstkomandi. The Reds to take on Sunderland in Nashville 🔴Watch the game LIVE on All Red Video:— Liverpool FC (@LFC) July 25, 2026 Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Fótbolti Bætti vallarmetið og kom sér upp í annað sætið Golf Björgvin Karl í fjórða sæti heimsleikanna Sport Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Fótbolti Guðmundur Oddsson látinn Golf Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Bergrós, BKG og íslenska liðið á þriðja degi heimsleikanna Sport Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Sjá meira