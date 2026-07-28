Svo virðist sem Leeds United ætli að borga metverð fyrir markvörðinn James Trafford sem leikur með Manchester City. Ef af kaupunum verður kemst hann í hóp með dýrustu markvörðum sögunnar.
The Athletic greinir frá yfirvofandi félagaskiptum Traffords frá City til Leeds. Samkvæmt heimildum The Athletic mun Leeds greiða City fjörutíu milljónir punda fyrir Trafford auk bónusa.
Gangi allt eftir verður Trafford dýrasti enski markvörðurinn frá upphafi og einn dýrasti markvörður sögunnar.
Aðeins Kepa Arrizabalaga, Alisson, Gianluigi Buffon og André Onana hafa verið keyptir fyrir meira en þær fjörutíu milljónir sem Leeds mun væntanlega greiða City fyrir Trafford.
Eftir að hafa leikið vel með Burnley í B-deildinni tímabilið 2024-25 gekk Trafford í raðir City síðasta sumar. Hann bjóst við að verða aðalmarkvörður liðsins en það breyttist þegar Gianluigi Donnarumma var keyptur á lokadegi félagaskiptagluggans.
Trafford spilaði sautján leiki í öllum keppnum á síðasta tímabili, meðal annars alla leikina í ensku bikarkeppninni og deildabikarnum. City vann báðar keppnirnar.
Hinn 23 ára Trafford hefur leikið tvo A-landsleiki fyrir England og var í enska hópnum á nýafstöðnu heimsmeistaramóti.
Leeds, sem endaði í 14. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili, hefur þegar fengið Harry Wilson frá Fulham og Tarik Muharemovic frá Sassuolo fyrir átök næsta tímabils.