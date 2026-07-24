United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys

Manchester United vann 0-5 sigur á Rosenborg í æfingaleik á Lerkendal-leikvanginum í Þrándheimi í dag. Freyr Alexandersson er þjálfari Rosenborg.
Michael Carrick, þjálfari United, stillti upp nokkuð sterku byrjunarliði í dag. Þar mátti meðal annars finna Harry Maguire, Luke Shaw, Bryan Mbuemo og nýi maðurinn, Andrey Santos. Leikmenn United sem spiluðu á HM voru ekki með í dag enda að jafna sig eftir mótið.
Hinn nítján ára Shea Lacey kom United yfir á 31. mínútu og staðan var 0-1 í hálfleik.
Freyr gerði átta breytingar á byrjunarliðinu í hálfleik. Carrick gerði tvær breytingar í hálfleik og átta til viðbótar á 61. mínútu.
Þá var staðan orðin 0-2 en hollenski framherjinn Joshua Zirkzee skoraði annað mark United á 56. mínútu.
Jacob Devaney gerði þriðja markið á 63. mínútu, tveimur mínútum eftir að hann kom inn á sem varamaður, og Harry Amass og Ethan Williams bættu svo við mörkum áður en yfir lauk.
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Næsti æfingaleikur United er gegn Atlético Madrid í Svíþjóð þarnæsta laugardag.
Rosenborg mætir hins vegar Fredrikstad í norsku úrvalsdeildinni á mánudaginn. Rosenborg hefur unnið báða deildarleiki sína undir stjórn Freys, 6-0 samanlagt. Liðið er í 10. sæti deildarinnar en var í fallsæti þegar Freyr tók við.