Freyr tapaði gegn sínu gamla félagi þar sem Kristall var á skotskónum Andri Broddason skrifar 2. ágúst 2026 19:20 Kristall Máni Ingason skoraði gegn sínum gamla þjálfara þegar Brann vann Rosenborg í norsku úrvalsdeildinni. Vísir/Samsett Mikil spenna var í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag þar sem Freyr Alexandersson, þjálfari Rosenborg, mætti sínu gamla félagi, Brann. Freyr tapaði leiknum eftir að Brann skoraði sigurmarkið í uppbótartíma en Kristall Máni Ingason skoraði einnig fyrir Brann. Freyr Alexandersson var rekinn sem þjálfari Brann fyrir um tveimur mánuðum og hefur óneitanlega viljað vinna gegn sínu gamla félagi. Það hafðist ekki í dag og tapaði hann á sínum gamla heimavelli á svekkjandi hátt. Rosenborg byrjaði leikinn af krafti og var mun sterkara lið í fyrri hálfleik. Þrátt fyrir það var liðið undir í hálfleik eftir að Niklas Castro kom Brann yfir þvert gegn gangi leiksins. Freyr hefur komið með eldræðu í hálfleik og héldu yfirburðir Rosenborg áfram í seinni hálfleik. Liðið þurfti þó að bíða þolinmótt eftir fyrsta markinu en það kom á 62. mínútu eftir vítaspyrnu. Aðeins fimm mínútum seinna náði Rosenborg forystunni með marki frá Iver Fossum en liðið náði ekki að halda forystunni lengi. Kristall Máni Ingason var aðeins búinn að vera inni á vellinum í sex mínútur þegar hann skoraði jöfnunarmark Brann. Þar fíflaði hann þrjá varnarmenn Rosenborg og skoraði af þröngu færi. Leikurinn virtist ætla að enda jafn en í uppbótartíma náði Kristian Eriksen að tryggja sigur fyrir Brann með frábærum skalla. Brann vann því leikinn 3-2 og Freyr tapaði á svekkjandi hátt gegn sínu gamla félagi. Norski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Íslenski boltinn Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Íslenski boltinn Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki Íslenski boltinn Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Fótbolti Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Fótbolti NBA-stjarna skuldar Cam Newton 32 milljónir vegna vangreiddrar leigu Körfubolti „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Íslenski boltinn „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Enski boltinn Ökumaður Formúlu 1 vann sér keppnisrétt á heimsmeistaramóti á miðju tímabili Formúla 1 Fleiri fréttir Sár Alonso sem hann fékk hjá Real Madrid gróin Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Elías hafði betur gegn Guðlaugi Victori „Ef við vinnum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður“ Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Casemiro skoraði sjálfsmark í fyrsta heimaleiknum og Messi sneri aftur Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior Fyrrverandi stjórnarmaður Newcastle kaupir hlut í West Ham Tékkland ræður spænskan Ólympíumeistara Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og félaga Ánægður að fá Mudryk til baka Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ Sjá meira