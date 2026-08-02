Fótbolti

Freyr tapaði gegn sínu gamla fé­lagi þar sem Kristall var á skotskónum

Andri Broddason skrifar
Kristall Máni Ingason skoraði gegn sínum gamla þjálfara þegar Brann vann Rosenborg í norsku úrvalsdeildinni.
Kristall Máni Ingason skoraði gegn sínum gamla þjálfara þegar Brann vann Rosenborg í norsku úrvalsdeildinni. Vísir/Samsett

Mikil spenna var í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag þar sem Freyr Alexandersson, þjálfari Rosenborg, mætti sínu gamla félagi, Brann. Freyr tapaði leiknum eftir að Brann skoraði sigurmarkið í uppbótartíma en Kristall Máni Ingason skoraði einnig fyrir Brann.

Freyr Alexandersson var rekinn sem þjálfari Brann fyrir um tveimur mánuðum og hefur óneitanlega viljað vinna gegn sínu gamla félagi. Það hafðist ekki í dag og tapaði hann á sínum gamla heimavelli á svekkjandi hátt.

Rosenborg byrjaði leikinn af krafti og var mun sterkara lið í fyrri hálfleik. Þrátt fyrir það var liðið undir í hálfleik eftir að Niklas Castro kom Brann yfir þvert gegn gangi leiksins.

Freyr hefur komið með eldræðu í hálfleik og héldu yfirburðir Rosenborg áfram í seinni hálfleik. Liðið þurfti þó að bíða þolinmótt eftir fyrsta markinu en það kom á 62. mínútu eftir vítaspyrnu. Aðeins fimm mínútum seinna náði Rosenborg forystunni með marki frá Iver Fossum en liðið náði ekki að halda forystunni lengi.

Kristall Máni Ingason var aðeins búinn að vera inni á vellinum í sex mínútur þegar hann skoraði jöfnunarmark Brann. Þar fíflaði hann þrjá varnarmenn Rosenborg og skoraði af þröngu færi.

Leikurinn virtist ætla að enda jafn en í uppbótartíma náði Kristian Eriksen að tryggja sigur fyrir Brann með frábærum skalla. Brann vann því leikinn 3-2 og Freyr tapaði á svekkjandi hátt gegn sínu gamla félagi.

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