Enski boltinn

Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúm­lega fimm­tíu milljónir punda

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Maxence Lacroix lék tæplega hundrað leiki á tveimur árum hjá Crystal Palace.
Maxence Lacroix lék tæplega hundrað leiki á tveimur árum hjá Crystal Palace. EPA/GARY OAKLEY

Franski varnarmaðurinn Maxence Lacroix er genginn í raðir Chelsea. Félagið greiddi Crystal Palace 52 milljónir punda fyrir hann. Lacroix skrifaði undir sex ára samning við Chelsea.

Lacroix kom til Palace frá Wolfsburg 2024. Hann var í lykilhlutverki hjá Lundúnaliðinu sem vann Sambandsdeild Evrópu á síðasta tímabili.

Hinn 26 ára Lacroix hefur leikið sjö A-landsleiki fyrir Frakkland og var í franska hópnum á heimsmeistaramótinu í sumar.

Auk Lacroix hefur Chelsea keypt Morgan Rogers frá Aston Villa og Marco Palestra frá Atalanta. Þá þykir afar líklegt að reynsluboltarnir Jordan Henderson og Danny Welbeck gangi í raðir Chelsea.

Xabi Alonso tók við Chelsea í sumar. Á ýmsu gekk hjá liðinu á síðasta tímabili þar sem tveir knattspyrnustjórar, Enzo Maresca og Liam Rosenior, hættu. Chelsea endaði í 10. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og komst í bikarúrslit.

Chelsea sækir Fulham heim í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar mánudaginn 24. ágúst næstkomandi.

Enski boltinn Chelsea FC Crystal Palace FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið