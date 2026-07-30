Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 30. júlí 2026 11:15 Maxence Lacroix lék tæplega hundrað leiki á tveimur árum hjá Crystal Palace. EPA/GARY OAKLEY Franski varnarmaðurinn Maxence Lacroix er genginn í raðir Chelsea. Félagið greiddi Crystal Palace 52 milljónir punda fyrir hann. Lacroix skrifaði undir sex ára samning við Chelsea. Lacroix kom til Palace frá Wolfsburg 2024. Hann var í lykilhlutverki hjá Lundúnaliðinu sem vann Sambandsdeild Evrópu á síðasta tímabili. Hinn 26 ára Lacroix hefur leikið sjö A-landsleiki fyrir Frakkland og var í franska hópnum á heimsmeistaramótinu í sumar. Auk Lacroix hefur Chelsea keypt Morgan Rogers frá Aston Villa og Marco Palestra frá Atalanta. Þá þykir afar líklegt að reynsluboltarnir Jordan Henderson og Danny Welbeck gangi í raðir Chelsea. Xabi Alonso tók við Chelsea í sumar. Á ýmsu gekk hjá liðinu á síðasta tímabili þar sem tveir knattspyrnustjórar, Enzo Maresca og Liam Rosenior, hættu. Chelsea endaði í 10. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og komst í bikarúrslit. Chelsea sækir Fulham heim í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar mánudaginn 24. ágúst næstkomandi. Enski boltinn Chelsea FC Crystal Palace FC Mest lesið Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Týndur í fjórtán daga Fótbolti Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fótbolti Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Fótbolti Bavíanar í Bandaríkjunum vilja græða peninga Sport Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Íslenski boltinn Fleiri fréttir Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Sjá meira