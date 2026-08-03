Gaf puttann eftir að hafa skorað gegn Frey

Niklas Castro skoraði fyrsta mark Brann þegar liðið tók á móti Rosenborg í norsku úrvalsdeildinni í gærkvöldi. Hann fagnaði markinu með því að gefa myndavélinni puttann.
Freyr Alexandersson, þjálfari Rosenborg, var mættur á sinn gamla heimavöll í gær aðeins tveimur mánuðum eftir að hafa verið látinn fara frá Brann. Hann náði ekki að sækja sigur á sínum gamla heimavelli en Brann skoraði sigurmark leiksins í uppbótartíma.
Niklas Castro skoraði fyrsta mark leiksins á fjórtándu mínútu en hann fagnaði markinu með því að gefa myndavélinni löngutöng. Hann meinti þó ekkert illt með gjörðum sínum. Ástæðan fyrir því að hann gerði þetta er vegna þess að hann tapaði veðmáli við félaga sinn.
Brann 1-0 Rosenborg⚽ 14' Niklas Castro🅰️ Niklas Jensen Wassberg#Eliteserien #Brann #RBK pic.twitter.com/TVrvIjs3du— Eliteserien Wizard (@ElitWizard) August 2, 2026
Brann 1-0 Rosenborg⚽ 14' Niklas Castro🅰️ Niklas Jensen Wassberg#Eliteserien #Brann #RBK pic.twitter.com/TVrvIjs3du
Eirik Horneland, þjálfari Brann, tók ekki eftir atvikinu en eftir leik var honum bent á það. Hann sagði í viðtali við NRK að þetta væri ekki sniðugt.
„Mér finnst þetta ekki skynsamlegt. Mér finnst þetta ekki heldur skynsamlegt veðmál. Það er betra að fagna á jákvæðan og góðan hátt. Ég mun tala við Castro og fá hann til að gera þetta ekki aftur.“
Í reglum norsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta kemur skýrt fram að ef leikmenn segja eða gera eitthvað móðgandi sé það gult spjald. Dómarinn gerði þó ekkert í þessu atviki og leyfði leiknum að halda áfram. Seinna í leiknum fékk Castro gult spjald og hefði þá fengið rautt ef hann hefði fengið spjald fyrir að sýna löngutöngina.
Myndband af markinu og fagninu má sjá í spilaranum hér að ofan.