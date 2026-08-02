Siggi stormur sár en dregur ekki í land Eiður Þór Árnason skrifar 2. ágúst 2026 12:32 Sigurður Þ. Ragnarsson hefur lengi starfað sem veðurfræðingur og er ekki óvanur því að heyra gagnrýni. Vísir/Vilhelm Siggi stormur segir að veðurspár fyrir verslunarmannahelgina hafi í megindráttum gengið eftir og Akureyringar geti vel við unað. Skipuleggjendur á Norðurlandi eru ósáttir og vilja meina að ótímabærar yfirlýsingar hafi fælt gesti frá. Lögreglan telur að fleiri séu á Akureyri nú en í fyrra. „Veðurfræðingar geta ómögulega verið að elta ólar við hvar eru útihátíðir og hvar ekki. Það er norðanátt, mesta úrkoma á landinu í gær var á Norðausturlandi og hitinn var á þessu bili sem ég var búinn að gefa upp, sjö til ellefu, tólf stig,“ segir Sigurður Þ. Ragnarsson veðurfræðingur, betur þekktur sem Siggi stormur, í samtali við Vísi. Hiti hafi farið í tólf og hálfa gráðu á Akureyri í gær. Honum þykir gagnrýni skipuleggjenda Einnar með öllu á Akureyri og Síldarævintýrisins á Siglufirði vera fremur ósanngjörn. „Mér sárnaði þetta svolítið en þannig er nú bara lífið.“ Skipuleggjendur gerðu einna helst athugasemd við frétt á mánudag þar sem Siggi stormur lýsti kortunum fyrir verslunarmannahelgina. „Svona langt fram í tímann þá dregur maður upp meginlínur. Lægðin er enn þá fyrir norðaustan land og við erum enn þá í norðanloftstraumi. Þetta dæmir sig bara sjálft,“ segir Sigurður. „Þetta fór allt betur þegar leið á helgina fyrir norðan og þá uppfærðum við bara veðurspána á Bylgjunni á föstudaginn,“ bætir hann við. Mest úrkoma mælst við Siglufjörð „Það er búið að liggja fyrir í langan tíma nokkurn veginn hvernig þetta myndi leggjast. Hann talar sjálfur um einhvern úða þarna en mest úrkoma var engu að síður á Norðurlandi við Sauðanesvita við Siglufjörð,“ bætir Siggi stormur við og vísar til ummæla Guðmundar Óla Sigurðssonar, skipuleggjanda Síldarævintýrisins, í gær. Á mánudag hafi hann verið með sex daga veðurspá og reynt að komast að því hvar þokkalegasta veðrið væri að finna. „Það fór yfir 20 stig víða á Suðurlandi í gær. Þar var besta veðrið og það lá fyrir í kortunum allan tímann.“ Svona var staðan á Akureyri á sjötta tímanum í gær.Vísir Sennilega fleiri í bænum en í fyrra Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Akureyri, áætlar að fleiri séu í bænum en á sama tíma í fyrra. „Það var allavega gríðarlegur fjöldi á tónleikunum í gær. Við erum ekki endilega með staðfestar tölur en svona miðað við allt þá allavega get ég fullyrt að það hafi verið fleiri heldur en í fyrra,“ segir hann. Tónleikar fóru fram á Akureyrarvelli í gær. „Eins og margir hafa verið að ergja sig á veðurspánni þá held ég að það hafi nú bara verið ágætt veður og fólk hafi almennt verið ánægt með þessa skemmtun þarna í gær þó að það hafi komið einhver mál upp hjá okkur,“ segir Andri um gærdaginn og nóttina. Fjöldi mála kom inn á borð lögreglunnar á Akureyri í gær. Þeirra á meðal voru vopnalagabrot og stórfelld líkamsárás. Skipuleggjendur útihátíða geti ekki stýrt spám „Ég verð að geta búið til spá án þess að þeir sem eru með útihátíðir ætli að stýra því eða maður fari að hagræða einhverju fyrir þá,“ segir Siggi stormur. Hann ítrekar að það sem hann hafi sagt á mánudag hafi í megindráttum gengið eftir. „Það eina sem batnaði var að það myndi kannski fyrr verða gott veður á Norðurlandi á sunnudeginum. Í öllum meginatriðum er ég bara sáttur við spána.“ Það hafi komið honum skemmtilega á óvart að spárnar hafi orðið betri fyrir Norðurland en þær voru fyrst og hann hafi farið yfir það á Bylgjunni á föstudag. „Kóngur vill sigra en byr ræður“ Siggi stormur segir þetta ekki í fyrsta sinn sem menn eru óánægðir með veðurspár af því að þeir telja að þær komi niður á aðsókn. Helst það í hendur við það að hann er ekki beint nýr í bransanum. „En ég held að það sé fullur bær þarna á Akureyri og hann getur bara vel við unað þessi maður. Ég bara fagna því,“ segir hann um skipuleggjanda Einnar með öllu sem Vísir ræddi við í gær. Siggi stormur segir það staðreynd að mest væta hafi verið á Norðausturlandi.Vísir/Vilhelm „Ég er búinn að búa til tugþúsundir ef ekki hundruð þúsunda veðurspáa í gegnum árin. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem ég fæ gagnrýni og veðurfræðingar fá gagnrýni á veðurspár. En við erum í frjálsu landi og það er nú orðatiltæki sem segir að kóngur vill sigra en byr ræður.“ „Rigningin var á Norðausturlandi og þar var úrkomusvæðið. Þannig að ég get ómögulega farið að taka þetta inn á mig á nokkurn hátt.“ Verslunarmannahelgin Akureyri Veður Fjallabyggð Tengdar fréttir Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Skipuleggjendur útihátiða á Norðurlandi eru búnir að fá sig fullsadda af glæfralegum yfirlýsingum veðurspámanna að sunnan. Sérstaklega þykir þeim veðurspá Sigurðar Ragnarssonar, Sigga Storms, súr í brotið. 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