Guðmundur Felix Grétarsson hefur greinst með krabbamein í nefi og þarf að láta fjarlægja það. Hann fékk fregnirnar í fyrradag og hafði búið sig undir það versta. Guðmundur segist hafa séð það svartara og ætla að berjast við þetta eins og annað.
„Það er búið að taka sýni úr því og þetta er svolítið aggressívt. Ég er búinn að fara í segulómtæki sem sýndi að þetta væri bara staðbundið, komið að beininu og brjóskinu en ekki í gegnum það.
Þannig að þeir gera ráð fyrir að taka af nefið og sentímeter umfram svo það er nefið og aðeins af vörinni,“ segir Guðmundur í samtali við Vísi. Ekki séu vísbendingar um að krabbameinið hafi dreift sér um líkamann en hann eigi eftir að fara í jáeindaskanna til að staðfesta þessa tilgátu læknanna.
„Eins og þetta lítur út núna virðist vera merki um að með því muni þeir ná þessu alveg í burtu. Ég verð aðeins ófrýnilegri en verð allavega á lífi.“
Guðmundur hefur vakið athygli fyrir það hvernig hann tókst á við það að missa handleggi sína í slysi árið 1998 en hann hefur öðlast nýtt líf eftir að handleggir voru græddir á hann í tímamótalæknisaðgerð árið 2021.
Hann segist hafa verið á góðu róli að undanförnu, hafa stofnað fyrirtæki og þetta setji mögulega strik í reikninginn. Þrátt fyrir það er hann jákvæður og hyggst takast á við þetta eins og aðrar áskoranir í sínu lífi.
„Þetta er bara það sem það er. Það eru það margir í mínu lífi sem mér þykir vænt um að það er bara ekkert í boði að vera eitthvað að gefast upp. Maður berst við þetta eins og hvað annað.“
„Ég var búinn að vera að bíða eftir niðurstöðum og var sagt að þetta væri mjög líklega krabbi þannig að maður náttúrulega átti von á öllu því versta. Að þetta væri komið inn í heilann og alls staðar. Þannig að það var svona smá léttir að þeir telja sig geta náð því.“
Þrátt fyrir það taki það eðlilega á að fá slíkar fregnir eftir allt sem á undan er gengið.
„Ég er búinn að vera útlimlaus í 23 ár, með hendur í fimm ár og nú þarf að fara að skera meira af mér. Þetta er ekki besti staðurinn til þess að láta skera eitthvað af sér, beint framan í andlitinu. Þannig að þetta eru svona blendnar tilfinningar.“
„Ég mun fá einhver gervinef sem maður smellir á. Ég veit svo sem ekki hversu vel það mun líta út en maður verður allavega ekki gangandi um með holurnar í andlitinu,“ bætir Guðmundur við.
Honum hafi verið bent á að leita til einhverra fremstu andlitsskurðlækna í heimi sem muni meta stöðuna og hvort það hægt sé að fjarlægja krabbameinið með minna áberandi hætti. Guðmundur er búsettur Strassborg í Frakklandi ásamt eiginkonu sinni Sylwia Edyta Nowakowska Gretarsson.
Teymið sem hann hittir næsta mánudag tók þátt í fyrstu andlitságræðslunni sem framkvæmd var í heiminum og er sérhæft í míkróskurðlækningum sem notaðar eru til endurbyggja andlit, að sögn Guðmundar.
Þú hefur gengið í gegnum mikið fram að þessu og ert kannski hálfgert læknisfræðilegt kraftaverk. Ertu jákvæðari í ljósi þessa eða hvernig sérðu þetta?
„Jájá, ég er öllu vanur orðinn einhvern veginn en ég var að vonast til þess að geta verið laus við aðgerðir þetta árið. Ég fór í fjórar í fyrra, missti tíu kíló og það er bara erfitt að vera alltaf í þessum aðgerðum. En ég meina, þetta er bara það sem það er og ég hef séð það svartara.“
Guðmundur segir að sér hafi gengið vel að undanförnu og nýju hendurnar hafi breytt lífi hans.
„Ég var að stofna fyrirtæki og er að reyna að komast út á vinnumarkaðinn og gera hluti sem voru óhugsandi fyrir nokkrum árum síðan. Þannig að þetta er svona smá bakslag í þá drauma, það mun kannski hægja á mér.“
Hann hyggst selja snjallheimilislausnir til iðnaðarmanna og arkitekta en telur að ástand hans geti haft áhrif á sölustarfið. Hann ætlar þrátt fyrir það ekki að gefast upp frekar en fyrri daginn.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Guðmundur Felix Grétarsson, sem missti báða handleggi árið 1998 í vinnuslysi og fékk ágrædda handleggi árið 2021, reynir nú að koma sér aftur á vinnumarkað og segir það ekki hafa verið mögulegt án aðgerðarinnar. Guðmundur ræddi stöðuna á handleggjunum og lífinu frá Strassborg, þar sem hann er búsettur, í viðtali í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Guðmundur Felix Grétarsson, sem missti báða handleggi árið 1998 og fékk ágrædda handleggi árið 2021, segir árangurinn verulegan. Hann geti nú sjálfur keyrt bíl með höndunum, geti verið einn heima og fínhreyfingar séu í þróun. Hann segir læknana ekki endilega búist við því að hann myndi geta hreyft meira en olnbogann eftir aðgerðina.