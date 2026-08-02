Innlent

Tveir lagðir við gang­stéttina

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Erfitt er að sjá hve margir mennirnir á gangstéttinni eru á myndskeiðinu.
Erfitt er að sjá hve margir mennirnir á gangstéttinni eru á myndskeiðinu. Aðsend

Á myndbandi sem fréttastofu barst sést aðgerð sérsveitar og lögreglu á Akureyri í dag frá öðru sjónarhorni þar sem minnst tveir menn voru látnir liggja á gangstéttinni. Fimm voru handteknir og skotvopn fundust í tveimur bílum.

Andri Freyr Sveinsson varðstjóri á Akureyri staðfesti fyrr í dag að tveir bílar hefðu verið stöðvaðir og skotvopn fundist í þeim báðum. Að öðru leyti hefur lögregla varist fregna.

Myndband barst fréttastofu fyrr í dag þar sem eina aðgerðina má sjá. Þar var ungur maður leiddur í lögreglubíl.

Á öðru myndbandinu sést hvernig vopnaður sérsveitarmaður krýpur við hlið minnst tveggja manna sem lágu á gangstéttinni með hendur með síðum á gatnamótum Þingvallagötu og Þórunnarstrætis, við sundlaugina.

Talsverður fjöldi lögreglumanna tók þátt í aðgerðinni af myndbandinu að dæma en nokkrir merktir lögreglubílar og nokkrir ómerktir til viðbótar höfðu lokað fyrir umferð um kafla Þingvallagötu.

Akureyri Lögreglumál

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