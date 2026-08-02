Sérsveit og lögregla handtóku fimm manns á Akureyri síðdegis í dag. Skotvopn fundust í tveimur bílum.
Rúv greinir frá og hefur eftir aðstoðaryfirlögregluþjóni á Norðurlandi eystra að lögreglu hafi borist tilkynning um grun um vopnaburð. Tveir hafi verið stöðvaðir og skotvopn fundist í báðum bílum.
Ekki náðist í lögregluna á Akureyri þegar Vísir hafði samband.
Á myndskeiði sem Vísir hefur undir höndum má sjá fjölda lögreglubíla við gatnamót í bænum. Þá sést í lögreglu leiða – að því er virðist – ungan dökkhærðan mann inn í lögreglubíl. Sá virðist klæddur í víðar buxur og strigaskó.
Mikill mannfjöldi hefur verið á Akureyri um verslunarmannahelgina þar sem fjölskylduhátíðin Ein með öllu hefur staðið yfir auk stórtónleika FM95BLÖ í gær.
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