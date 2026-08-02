Miðaði byssu á annan mann Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. ágúst 2026 19:48 Sérsveit ríkislögreglustjóra tók þátt í aðgerðunum. vísir/vilhelm Eftir að hafa varist allra fregna um aðgerðir í dag sagði aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Norðurlandi eystra að tilkynnt hefði verið um mann vopnaðan skotvopni að miða því á annan mann. Fimm voru handteknir í dag. Af myndefni sem fréttastofu barst mátti sjá lögreglu og sérsveit handtaka minnst tvo á gatnamótum Þingvallagötu og Þórunnarstrætis á Akureyri í dag. Á öðru myndbandinu sést hvernig vopnaður sérsveitarmaður krýpur við hlið minnst tveggja manna sem lágu á gangstéttinni með hendur með síðum og á öðru sést ungur maður leiddur upp í lögreglubíl. Andri Freyr Sveinsson varðstjóri á Akureyri staðfesti fyrr í dag að tveir bílar hefðu verið stöðvaðir og skotvopn fundist í þeim báðum en að öðru leyti hefur lögreglan ekki viljað tjá sig. Kolbrún Björg Jónsdóttir aðalvarðstjóri ræddi svo við Ríkisútvarpið í beinni útsendingu þar sem hún sagði hið fyrrgreinda, að tilkynning hefði borist um mann sem miðaði skotvopni á annan. Aðspurð sagði hún lögregluna hafa haft góð tök á málinu og að ekki hafi steðjað hætta að gestum tónlistarhátíðarinnar Einnar með öllu. Akureyri Lögreglumál Mest lesið Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Innlent Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Tveir lagðir við gangstéttina Innlent Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Erlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Innlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Greinir á við kjósendur sína Innlent Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Innlent Fleiri fréttir Knapi datt af baki Miðaði byssu á annan mann Tveir lagðir við gangstéttina Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegar Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Efnahags- og Evrópumál, hvalveiðar og laxeldi á landi á Sprengisandi Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Sjá meira