Innlent

Miðaði byssu á annan mann

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Sérsveit ríkislögreglustjóra tók þátt í aðgerðunum.
Sérsveit ríkislögreglustjóra tók þátt í aðgerðunum. vísir/vilhelm

Eftir að hafa varist allra fregna um aðgerðir í dag sagði aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Norðurlandi eystra að tilkynnt hefði verið um mann vopnaðan skotvopni að miða því á annan mann. Fimm voru handteknir í dag.

Af myndefni sem fréttastofu barst mátti sjá lögreglu og sérsveit handtaka minnst tvo á gatnamótum Þingvallagötu og Þórunnarstrætis á Akureyri í dag.

Á öðru myndbandinu sést hvernig vopnaður sérsveitarmaður krýpur við hlið minnst tveggja manna sem lágu á gangstéttinni með hendur með síðum og á öðru sést ungur maður leiddur upp í lögreglubíl.

Andri Freyr Sveinsson varðstjóri á Akureyri staðfesti fyrr í dag að tveir bílar hefðu verið stöðvaðir og skotvopn fundist í þeim báðum en að öðru leyti hefur lögreglan ekki viljað tjá sig.

Kolbrún Björg Jónsdóttir aðalvarðstjóri ræddi svo við Ríkisútvarpið í beinni útsendingu þar sem hún sagði hið fyrrgreinda, að tilkynning hefði borist um mann sem miðaði skotvopni á annan.

Aðspurð sagði hún lögregluna hafa haft góð tök á málinu og að ekki hafi steðjað hætta að gestum tónlistarhátíðarinnar Einnar með öllu.

Akureyri Lögreglumál

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