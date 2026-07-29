„Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Samúel Karl Ólason skrifar 29. júlí 2026 13:08 Donald Trump er ekki sáttur við ráðamenn í Íran vegna árása þeirra á bandaríska hermenn í Jórdaníu í nótt. AP/Alex Brandon Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að árásum Írana á bandaríska hermenn í Jórdaníu í nótt verði svarað af mikilli hörku. Bandaríkjamenn svöruðu árásum Írana með árásum á írakskar sveitir sem sæta skipunum klerkastjórnarinnar í Teheran en Trump segir þær árásir hafa verið gerðar í samráði við yfirvöld í Bagdad. Í viðtali við Fox News í dag sagði Trump að von væri á frekari árásum gegn Íran. „Við ætlum að fokking lúskra á þeim.“ Við það bætti Trump svo að næstu árásir gegn Íran yrðu harðar og líkti þeim við barsmíðar. Hann hélt því í senn fram að viðræður milli ríkjanna myndu halda áfram. Trey Yingst, blaðamaður Fox, fór í dag yfir viðtal sitt við Trump í morgun. "We're going to beat the fuc*ing sh*t out of them," President Trump told Fox News after Iran launched a surprise attack against U.S. forces. "We'll be hitting them hard."The President says U.S. strikes overnight against Iran-backed militias in Iraq were coordinated with the… pic.twitter.com/AeLbEGFCFi— Trey Yingst (@TreyYingst) July 29, 2026 Bandaríkjamenn hættu árásum á Íran um helgina, eftir tæplega tvær vikur af daglegum árásum sem hófust eftir að vopnahlé gaf eftir. Í aðdraganda þeirrar ákvarðanar lýsti Trump því yfir að hann væri að íhuga að auka umfang árása gegn Íran talsvert. Á föstudaginn fundaði hann þó með ráðgjöfum sínum og herforingjum en margir á þeim fundi eru sagðir hafa lýst yfir áhyggjum af stöðunni og dregið í efa að frekari árásir myndu skila tilætluðum árangri. Þá töluðu herforingjar um áhyggjur af því hve mikið væri búið að ganga á birgðir Bandaríkjamanna af flugskeytum í loftvarnarkerfi, vegna skotflauga og drónaárása Írana á nágranna ríki sín og bandaríska hermenn á svæðinu. Sjá einnig: Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Bandaríska hugveitan Center for strategic & international studies birti í vikunni greiningu á birgðastöðu Bandaríkjamanna á flugskeytum í Patriot- og THAAD-loftvarnarkerfi. Áður en átökin hófust áætla sérfræðingar hugveitunnar að Bandaríkjamenn hafi átt 2.330 flugskeyti í Patriot og 452 í THAAD. Nú er talið að fjöldinn sé 759-827 flugskeyti í Patriot og 234-278 í THAAD. Skyndiárásir í nótt og í morgun Nokkurs konar friður hefur því ríkt síðan um helgina en það breyttist í nótt. Þá skutu Íranir skotflaugum að bandarískum hermönnum í Jórdaníu. Ráðamenn í Tehran sögðu einnig að skotið hefði verið á þrjú skip ár Hormússundi í morgun. At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026 Einnig bárust fregnir af því í morgun að klerkastjórnin hefði hafnað tillögu frá yfirvöldum í Óman um það hvernig hægt væri að halda utan um stjórn Hormússunds í framtíðinni. Sú tillaga var studd af öðrum ríkjum á svæðinu og snerist í grófum dráttum um að ríkjum á svæðinu, orkufyrirtækjum og eigendum flutningaskipa yrði valfrjálst að greiða í sérstaka sjóði sem nota ætti í að stýra og styðja umferð skipa um Hormússund. Wall Street Journal segir að þeirri tillögu hafi verið hafnað vegna þess að klerskastjórnini fannst hún óraunhæf. Þá krafðist klerksastjórnin þess að hafa meiri stjórn á sundinu en yfirvöld í Óman, sem liggur við sunnanvert sundið. Bandaríkin Donald Trump Hernaður Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Innlent Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Innlent Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Innlent Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Innlent Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Innlent Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Erlent Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Erlent Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Innlent Fleiri fréttir „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Ebólan komin í metstærð á mettíma Nýr forseti hét því að beita hernum gegn glæpum Þrettán látnir hið minnsta í Japan Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Ræddu Patriot-flaugar og friðarviðræður Vill að RFK gangi harðar fram gegn bólusetningum Fólk fast í verslunarmiðstöð eftir skjálftann í Japan „Við munum ná markmiðum okkar“ Vilja að Hæstiréttur taki afstöðu Stukku fram af Geimnálinni Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Bandarískir hermenn ekki látnir svara til saka á Bretlandseyjum Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Árásirnar haldi áfram skili viðræðurnar ekki sínu Önnur hitabylgja nálgast Spán Kveiktu í tveimur moskum Handtekinn við Kastrup eftir að tilkynnt var um meinta skammbyssu Fölsk játning í formi lags Drífa segir nálgunarbann vannýtt úrræði Skutu niður meinta rússneska dróna í lofthelgi ESB í þriðja sinn Engar íranskar árásir gerðar á meðan sprengjuhlé Bandaríkjanna varir Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Netayahu sakar Mamdani um að „sá hatri“ Á fjórða hundrað þúsund hafa flúið heimili sín vegna gróðurelda „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Grunaður árásarmaður skotinn til bana í Berlín Sjá meira