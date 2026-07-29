Yfirvöld í Rússlandi hafa ákært Pavel Durov, stofnanda samfélagsmiðilsins Telegram, fyrir að styðja hryðjuverkastarfsemi og hafa sett hann á alþjóðlega lista yfir yfirlýsta menn. Rússnesk stjórnvöld hafa þjarmað verulega að samfélagsmiðlinum í Rússlandi og vilja þess í stað að Rússar noti ríkissnjallforrit sem auðveldar yfirvöldum að fylgjast með borgurunum.
Öryggisstofnunin FSB, arftaki KGB, hefur sakað Durov og aðra stjórnendur Telegram um að hafa ekki fjarlægt Telegram-rásir, botta og annað sem úkraínskar leyniþjónustur, hryðjuverkasamtök og önnur „öfgasamtök“ eiga að hafa notað til að skipuleggja skemmdarverk, hryðjuverk, morð og svik, svo eitthvað sé nefnt.
Samkvæmt rússnesku fréttaveitunni RIA segja forsvarsmenn FSB að 46 Rússar á aldrinum tólf til 22 hafi verið handteknir fyrir að taka þátt í árásum eða skemmdarverkum fyrir hönd Úkraínumanna. Þeir hafi verið fengnir til þess í gegnum Telegam.
Úkraínumenn eru sagðir hafa notað vinsælar stefnumótarásir á Telegram til að eiga í samskiptum við þessa ungu menn.
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Durov tilkynnti sjálfur fyrr á árinu að yfirvöld í Rússlandi væru að rannsaka hann. Þá sakaði hann ríkisstjórn Rússlands um að búa til átyllu til að koma höndum yfir Telegram og takmarka aðgengi Rússa að samfélagsmiðlinum. Þannig vildu ráðamenn draga úr rétti fólks til tjáningarfrelsis.
Þegar stjórnvöld reyndu fyrst að takmarka aðgengi íbúa að Telegram leiddi það til nokkurrar reiði, bæði í borgum Rússlands og á víglínunni. Margir rússneskir hermenn notuðu samfélagsmiðilinn til að eiga í samskiptum við aðra hermenn og yfirmenn sína.
Durov er rússneskur og stofnaði Telegram upprunalega í Rússlandi árið 2013. Fyrirtækið er nú skráð í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, þar sem Durov býr einnig. Hann er með ríkisborgararétt þar en einnig í Frakklandi, þar sem hann bjó áður.
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Vestræn ríki hafa einnig átt sökótt við Telegram og var Pavlov ákærður í Frakklandi árið 2024 fyrir að neita að vinna með löggæsluyfirvöldum sem rannsökuðu barnaníðsefni, fíkniefnasmygl og fjársvik á Telegram. Honum var þó leyft að fara aftur heim til Dúbaí í furstadæmunum í fyrra þótt málið væri enn í gangi.
Durov er 41 árs gamall og heldur því fram að hann hafi feðrað á annað hundrað börn í gegnum árin, þótt hann sé skráður faðir einungis sex barna með þremur mismunandi konum.
Þessu til viðbótar segir hann að sæði úr sér, sem hann hafi gefið frjósemisstofu fyrir einhverjum árum síðan til að hjálpa félaga sínum, hafi verið nýtt til að frjóvga egg á annað hundrað kvenna í tólf mismunandi löndum.
Á undanförnum árum hafa stjórnvöld í Rússlandi gripið til umfangsmikilla aðgerða til að sporna gegn andófi á internetinu. Flestir samfélagsmiðlar og samskiptaforrit sæta bönnum og lokunum eða umfangsmiklum takmörkunum í Rússlandi.
Eftir að innrásin í Úkraínu hófst hefur rússneska ríkið einnig gengið hart fram gegn mannréttinda-, félaga- og hjálparsamtökum. Forsvarsmönnum fjölmargra þeirra hefur verið gert að hætta starfsemi og á það sama við fjölmarga fjölmiðla.
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Löngu áður en hann stofnaði Telegram bjó Durov til samfélagsmiðilinn VK, sem líkist mjög Facebook, og náði hann miklum vinsældum í Rússlandi. Fyrirtæki hliðholl yfirvöldum í Rússlandi hafa komið höndum yfir þann samfélagsmiðil.
Í staðinn vilja ráðamenn í Rússlandi að Rússar noti forrit sem kallast MAX. Það er nokkurs konar sambland af samfélagsmiðli og opinberri vefgátt og er stýrt af yfirvöldum.
Fólk á að geta greitt atkvæði gegnum forritið, greitt opinber gjöld og margt annað. Þá gerir forritið yfirvöldum kleift að fylgjast betur með fólki. Max hefur af mörgum verið líkt við WeChat forritið í Kína.
Vladimír Pútín, forseti Rússlands, skrifaði fyrr á árinu undir ný lög sem skilyrða samskiptafyrirtæki til að loka á internetið og samskipti í Rússlandi þegar yfirvöld fara fram á það.