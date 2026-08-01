Innlent

Sumar­hús við Þing­valla­vatn eyði­lagðist í elds­voða

Rafn Ágúst Ragnarsson og Eiður Þór Árnason skrifa
Slökkvilið náði að hefta útbreiðslu eldsins.
Slökkvilið náði að hefta útbreiðslu eldsins. Aðsend

Eldur kviknaði í sumarhúsi við Þingvallavatn á laugardagskvöld og varð húsið fljótt alelda. Greiðlega gekk að ná niðurlögum eldsins og var slökkvistarfi lokið um eittleytið í nótt. Húsið er talið gjöreyðilagt.

Dvalið var í sumarhúsinu þegar eldurinn kom upp en allir komust út og enginn er talinn slasaður. Um er að ræða sumarhúsið við Birkilund 12 í landi Miðfells.

Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkviliðsstjóri Brunavarna Árnessýslu, segir lítið vitað um eldsupptök á þessu stigi og þau verði rannsökuð af lögreglu.

RÚV hefur eftir sumarbústaðaeiganda við Þingvallavatn sem staddur var niðri við vatnið þegar hann tók eftir reyknum að hann hafi heyrt „frá fyrstu hendi“ að kolagrill hafi farið á hliðina í vindhviðu og orðið til þess að húsið varð alelda á mjög skömmum tíma.

Búið var að slökkva í glóðum um klukkan eitt en tilkynning barst um eldinn um klukkan 21:20, að sögn Lárusar slökkviliðsstjóra. Húsið var alelda þegar slökkvilið kom á staðinn.

„Það þurfti að flytja vatn þangað og við þurftum að sækja það með tankbílnum en það gekk bara mjög vel,“ segir Lárus.

Slökkviliðsmenn frá Selfossi og Laugarvatni tóku þátt í slökkvistarfinu.

Sumarhúsið stóð um tíma í ljósum logum. Lárus beinir því til sumarhúsaeigenda að huga að almennum eldvörnum og fjarlægð frá gróðri. „Þarna var stutt í gróður en slökkviliðsmenn náðu að halda því niðri.“ 

Fréttin hefur verið uppfærð með upplýsingum um lok slökkvistarfs.

Slökkvilið Bláskógabyggð

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