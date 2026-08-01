Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Rafn Ágúst Ragnarsson og Eiður Þór Árnason skrifa 1. ágúst 2026 21:57 Slökkvilið náði að hefta útbreiðslu eldsins. Aðsend Eldur kviknaði í sumarhúsi við Þingvallavatn á laugardagskvöld og varð húsið fljótt alelda. Greiðlega gekk að ná niðurlögum eldsins og var slökkvistarfi lokið um eittleytið í nótt. Húsið er talið gjöreyðilagt. Dvalið var í sumarhúsinu þegar eldurinn kom upp en allir komust út og enginn er talinn slasaður. Um er að ræða sumarhúsið við Birkilund 12 í landi Miðfells. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkviliðsstjóri Brunavarna Árnessýslu, segir lítið vitað um eldsupptök á þessu stigi og þau verði rannsökuð af lögreglu. RÚV hefur eftir sumarbústaðaeiganda við Þingvallavatn sem staddur var niðri við vatnið þegar hann tók eftir reyknum að hann hafi heyrt „frá fyrstu hendi“ að kolagrill hafi farið á hliðina í vindhviðu og orðið til þess að húsið varð alelda á mjög skömmum tíma. Búið var að slökkva í glóðum um klukkan eitt en tilkynning barst um eldinn um klukkan 21:20, að sögn Lárusar slökkviliðsstjóra. Húsið var alelda þegar slökkvilið kom á staðinn. „Það þurfti að flytja vatn þangað og við þurftum að sækja það með tankbílnum en það gekk bara mjög vel,“ segir Lárus. Slökkviliðsmenn frá Selfossi og Laugarvatni tóku þátt í slökkvistarfinu. Sumarhúsið stóð um tíma í ljósum logum. Lárus beinir því til sumarhúsaeigenda að huga að almennum eldvörnum og fjarlægð frá gróðri. „Þarna var stutt í gróður en slökkviliðsmenn náðu að halda því niðri.“ Veistu meira um málið? Áttu myndefni eða ertu með aðrar ábendingar? Sendu okkur fréttaskot. Fréttin hefur verið uppfærð með upplýsingum um lok slökkvistarfs. Slökkvilið Bláskógabyggð Mest lesið Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Innlent Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Innlent Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Innlent Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent Fleiri fréttir Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Ótrúleg eftirför, lögregla í beinni og unglingur kúgaður Paul Watson afar ánægður með handtökuna Reiðhjólamaður fluttur á slysadeild eftir árekstur Leita vitna að líkamsárás á Kótelettunni Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Aldrei liðið að öryggi sjómanna sé ógnað Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Sjá meira