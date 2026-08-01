Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. ágúst 2026 20:09 Þrátt fyrir veðurblíðu fyrir norðan er skipuleggjendum útihátíða ekki skemmt. Vísir/Samsett Skipuleggjendur útihátiða á Norðurlandi eru búnir að fá sig fullsadda af glæfralegum yfirlýsingum veðurspámanna að sunnan. Sérstaklega þykir þeim veðurspá Sigurðar Ragnarssonar, Sigga Storms, súr í brotið. Tap vegna veðurspárinnar hlaupi á milljónum fyrir sveitarfélögin þrátt fyrir blankalogn og heiðan himinn. Guðmundur Óli Sigurðsson á Siglufirði og Davíð Rúnar Gunnarsson á Akureyri standa að stórum útihátíðum yfir verslunarmannahelgina sem laða að sér þúsundir utanbæjarmanna og í leiðinni miklar tekjur. Það er að segja, ef spáð er góðu veðri. Þeir gremjast ótímabærar yfirlýsingar, sérstaklega Sigga storms, sem fullyrti enda að veðurspár vestan- og austanhafs bentu allar í sömu áttina. „Þetta bendir allt til þess að við séum í læstri stöðu, það er að segja með lægðagang við norðausturhornið og norðaustur af landinu með norðanátt, sem er komin til að vera verslunarmannahelgina á enda,“ sagði hann í samtali við fréttastofu á mánudaginn sem var. „Plís, ekki fara þangað“ Davíð Rúnar Gunnarsson, Dabbi Rún, segir farir sínar ekki sléttar af fullyrðingagleði veðurfræðinga. Hann er skipuleggjandi hátíðarinnar Einnar með öllu á Akureyri. „Það er náttúrulega ekkert normal að það komi bara einhver veðurfréttamaður og spái svona,“ segir hann. Hann bendir á að allt annað sé nú uppi á teningnum en spár gáfu til kynna þegar enn vantaði þónokkuð marga daga í að hátíðarhöldin hefðust. Sólin skíni, hitinn sé upp á tólf til fjórtán stig og fólk streymi léttklætt úr öllum áttum inn á Akureyrarvöll. Hægviðri var á Akureyri í dag.Vísir/Eiður „Einhver þarf virkilega að fara að pæla í því að það þyki eðlilegt að einhver fari í fréttirnar og segi: „Heyrið, það verður skítaveður fyrir norðan. Plís, ekki fara þangað.“ Og allir lepja upp þessa vitleysu vitandi að við búum á Íslandi og að það er ekkert að marka veðurspár fyrr en kannski tveimur dögum fyrir hátíð.“ Dabbi bætir við í hálfkæringi að skipuleggjendur hátíða fyrir norðan hafi jafnvel rætt það sín á milli hvort ekki væri tímabært að þeir réðu sinn eigin veðurfréttamann, sem myndi þá alltaf spá sól og blíðu, til að vega upp á móti. „Menn eru grautfúlir,“ segir hann en bætir svo við: „En hér erum við allavega í sólinni. Inn streymir fólk, það er röð inn á völlinn úr öllum áttum. Það er sól og hér eru allir í hamingju.“ Allt að helmingi færri en ella Guðmundur Óli Sigurðsson skipuleggjandi Síldarævintýrisins á Siglufirði tekur í sama streng. Tapið sé mikið, fólk sem ætlaði sér að koma hafi ekki komið og það þrátt fyrir að veðrið leiki við bæjarbúa. „Þær voru mjög misvísandi spárnar. Þær voru ekkert allar sammála bara nokkrum dögum fyrir,“ segir hann. Yfirlýsingar Sigga Storms hafi ekki verið tímabærar. „Þetta var ekki gáfulegt.“ Hann segir tapið svakalegt fyrir bæjarfélög sem haldi úti svona hátíðum og áætlar að um helmingi færri gestir hafi komið en ella. Afbókanir hafi verið á tjaldsvæðinu, til að mynda. „Ég var pirraður yfir þessu í gær af því að það kom smá úði. Maður blotnar ekki, þetta var bara smá úði og svo stytti algjörlega upp og skall á blankalogn. Þá pirraði maður sig því búið var að lýsa nánast hamfaraveðri hérna,“ segir hann. „Í dag er búið að vera heiðskírt. Maður hefur varla séð ský á himni. Þá verður maður bara reiður. Búið var að telja fólki trú um að það versta sem það gæti gert væri að fara norður. Spár ósammála um veðrið daginn eftir Guðmundur tekur fram að mikilvægt sé að veðurfræðingar vari við hættulegum veðuraðstæðum þegar við á. Hann hafi einnig skilning á því að fólk vilji að taka veðurspár með í reikninginn þegar ferðaáætlanir eru gerðar. „En með fullri virðingu, skiptir engu máli hvert maður lítur, hvort sem maður fer á veður.is, Bliku eða Belging, eru þeir ekki sammála um veðrið fyrir morgundaginn,“ segir Guðmundur, hvað þá fimm daga fram í tímann. Veðrið var einnig fallegt á Sigló í dag. Myndin er úr safni.Vísir/Egill Aðalsteinsson „Ég segi ekki, ef vindurinn hefði verið 25 metrar samkvæmt spánni og fimm dagar í þetta, þá mætti alveg minnast á það. Þá er þetta orðið hættulegt ferðavögnum. Það má vel minnast á að það líti ekki vel út en þetta var algjörlega ótímabært og hefur kostað ófáar milljónir,“ segir hann. „Menn ættu að muna þetta á næsta ári þegar kemur ótímabær spá. Það á alveg eins við ef spáð yrði fimmtán stiga hita og sól hérna fyrir norðan.“ Verslunarmannahelgin Veður Tónleikar á Íslandi Akureyri Fjallabyggð Mest lesið Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent „Ég er skrímsli“ Innlent Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Innlent Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Innlent Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Innlent Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Innlent Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Erlent Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Innlent Fleiri fréttir Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Ótrúleg eftirför, lögregla í beinni og unglingur kúgaður Paul Watson afar ánægður með handtökuna Reiðhjólamaður fluttur á slysadeild eftir árekstur Leita vitna að líkamsárás á Kótelettunni Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Aldrei liðið að öryggi sjómanna sé ógnað Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Bandero hafi beitt hættulegum aðferðum: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ Sérsveitaraðgerðir á hvalaslóð og Verslunarmannahelgin að ganga í garð Sjá meira