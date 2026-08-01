Myndir: Heimilisfólk komst út heil á húfi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. ágúst 2026 22:52 Húsið stendur í ljósum logum. Hvort fólkið í forgrunni dvaldi í sumarhúsinu er ekki vitað. Aðsend Slökkvistarf stendur enn yfir við alelda sumarhús í Miðfellslandi við Þingvallavatn. Fjöldi fólks fylgist með en útkallið barst á tíunda tímanum. Talsvert af fólki er í sumarhúsalandinu yfir verslunarmannahelgina og meðal annars var dvalið í sumarhúsinu við Birkilund sem logar nú þegar eldurinn kom upp. Allir komust þó út og enginn er slasaður. Slökkviliðsmenn frá Selfossi og Laugarvatni vinna að því að hefta útbreiðslu eldsins. Ekki er talin steðja eldhætta að öðrum bústöðum í kring. Hvort fólkið í forgrunni dvaldi í sumarhúsinu er ekki vitað.Aðsend Útkallið barst á tíunda tímanum.Aðsend Húsið var alelda þegar slökkviliðið kom á vettvang.Aðsend Þétt þyrping bústaða er á alla vegu.Aðsend Ekki er talin stafa hætta af því að eldurinn breiði úr sér.Aðsend Slökkvilið Bláskógabyggð Mest lesið Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Sumarhús alelda á Þingvöllum Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent „Ég er skrímsli“ Innlent Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Innlent Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Innlent Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Innlent Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Innlent Fleiri fréttir Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús alelda á Þingvöllum Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Ótrúleg eftirför, lögregla í beinni og unglingur kúgaður Paul Watson afar ánægður með handtökuna Reiðhjólamaður fluttur á slysadeild eftir árekstur Leita vitna að líkamsárás á Kótelettunni Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Aldrei liðið að öryggi sjómanna sé ógnað Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Sjá meira