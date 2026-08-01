Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Eiður Þór Árnason skrifar 1. ágúst 2026 12:30 Þórir Sæmundsson starfaði áður sem leikari og segir nútímamanninn þurfa að sýna náttúrunni meiri skilning. Skjáskot/RÚV Leiðsögumanni blöskrar að fólk stundi það að gefa villtum refum að éta við ferðamannastaði án þess að hugsa út í hvaða áhrif það kunni að hafa á dýrin. Í myndskeiði sem Þórir Sæmundsson deilir á samfélagsmiðlum sést refur vappa um bílastæði við Sólheimajökul. Líffræðingur segir óeðlilegt að refurinn hangi á bílastæðinu og ekki eigi að fóðra villt dýr. „Þetta er villtur heimskautarefur sem er örugglega að hósta af því að einhver gaf honum snakk með sýrðum rjóma og laukbragði eða einhvern fjandann,“ segir í myndskeiðinu sem Þórir leiðsögumaður náði af refnum. „Þetta villta dýr sem hefur takmarkaðan aðgang að fæðu hefur fattað að hann getur fengið fríar máltíðir með því að hanga í kringum ferðamannastaði og vera krúttlegur.“ Hann hafi til að mynda séð fólk gefa refum hálfétna samloku, vöfflu og burrito-vefju. „Það er greinilegt að margir nútímamenn hafa nær engan skilning á því hvernig náttúran virkar og hvernig við eigum öll að reyna að draga úr áhrifum okkar á hana,“ segir í myndskeiðinu. Þórir staðfestir í samtali við fréttastofu að hann hafi ítrekað séð fólk fóðra refi við Sólheimajökul en vildi að öðru leyti ekki tjá sig um málið. Bílar skaðlegri en matargjafir Leiðsögumaðurinn Davíð Geir Jónasson starfar við Mýrdalsjökul og segist bæði hafa séð erlenda ferðamenn og Íslendinga gefa refum. Hann horfi þó á þetta mildari augum og hafi jafnvel gefið þeim sjálfur. Davíð Geir Jónasson leiðsögumaður hjá Vík Expeditions.Vík Expeditions „Ég held að lífsbaráttan fyrir refina sé það hörð að það að hafa áhyggjur af mataræðinu er ekki á pýramídanum. Það er mikið frekar að ég sé að þeir séu að svelta frekar en að þeir séu að drepast úr einhverjum lífsstílssjúkdómum.“ „Það getur alveg verið að þeir borði eitthvað sem fer illa í þá eða jafnvel drepur þá. En ég held bara að úti í náttúrunni þá er margt annað sem getur drepið þá. Ég sé fleiri refi verða fyrir bílum heldur en að deyja úr sykursýki eða einhverju ofnæmi,“ bætir Davíð við. „Það eru nokkrir refir sem hafa orðið hændir að fólki, mest í Þórsmörk og síðan hefur þetta gerst við Kötlujökul og síðan aðeins byrjað að gerast við Sólheimajökul. Þessi refur er yfirleitt bara að koma og fara.“ Davíð segist mest hafa séð refi í Þórsmörk og að skálaverðir í Langadal og Húsadal hafi jafnvel verið með refahvolpa. „Þeir fundu greni þar sem búið var að skjóta móðurina og þeir tóku hvolpana að sér og ólu þá upp.“ Eðlilegt að þeir kúgist en fólk eigi ekki að fóðra þá Sunna Björk Ragnarsdóttir, sviðsstjóri dýrafræði og ferskvatns hjá Náttúrufræðistofnun, segir meginregluna þá að ekki eigi ekki að fóðra villt dýr. „Bæði er sennilegt að þú sért ekki að gefa þeim þá fæðu sem þau væru almennt þróuð til þess að borða og hins vegar ertu líka að ræna þau þessari getu sinni til þess að lifa af. Því það er ósennilegt að þau verði þá fóðruð allt árið um kring. Þetta eru almennt kannski ferðamenn sem eru að stoppa þarna dagpart sem eru að gefa dýrunum. Á meðan eru dýrin þá að tapa sinni náttúrulegu getu til að afla sér fæðu.“ Sunna Björk Ragnarsdóttir, sviðsstjóri dýrafræði og ferskvatns hjá Náttúrufræðistofnun.Náttúrufræðistofnun Eðlilega sæki dýrin í matinn þar sem þetta er auðveld fæða og mun erfiðara að afla hennar í náttúrunni. Þau eigi þá á hættu að þróa með sér varasamt atferli. „Það er mjög eðlilegt fyrir dýrin að þau síðan fari að komast upp á lagið með þetta.“ Sunna hefur séð áðurnefnt myndskeið og segir það ekki eðlilegt að refur sjáist vappa um á bílastæði. Á myndskeiðinu virðist refurinn vera að kúgast en hún segir ekki bara hægt að tengja það við athæfi manna. „Það er ekkert óeðlilegt við það í dýraríkinu. Dýr éta náttúrulega mjög fjölbreytta fæðu oft og æla síðan upp því sem þau geta ekki melt.“ Það að refurinn sé á bílastæðinu geti bent til þess að hann sé orðinn vanur því að fá fæðu á svæðinu. „Almennt eru þetta dýr sem kjósa ekki návist við manninn.“ Fólk þurfi að huga að ruslinu Davíð leiðsögumaður bendir á að refirnir séu einungis að reyna að komast af. „Ég held að þetta sé alveg meinlaust fyrir þá. Ég hef alveg gefið refum að borða þegar það er hart í ári fyrir þá, sérstaklega á veturna.“ Hann geri því ekki athugasemdir við það þegar fólk fóðrar refina. „Það er ekkert að verða einhver sprenging í refastofninum út af þessu eða neitt þannig sem ég get séð.“ Þess í stað beinir Davíð því frekar til ferðamanna að passa betur upp á umgengni sína á viðkvæmum svæðum. „Að vera ekki að misbjóða náttúrunni og hirða upp allt rusl eftir sig.“ Ferðaþjónusta Dýr Dýraheilbrigði Mest lesið Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent „Ég er skrímsli“ Innlent Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Innlent Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Innlent Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Erlent Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Innlent Vara við snörpum vindhviðum Veður Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Erlent Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Innlent Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Innlent Fleiri fréttir Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Ótrúleg eftirför, lögregla í beinni og unglingur kúgaður Paul Watson afar ánægður með handtökuna Reiðhjólamaður fluttur á slysadeild eftir árekstur Leita vitna að líkamsárás á Kótelettunni Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Aldrei liðið að öryggi sjómanna sé ógnað Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Bandero hafi beitt hættulegum aðferðum: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ Sérsveitaraðgerðir á hvalaslóð og Verslunarmannahelgin að ganga í garð Samtökin hafi bjargað lífi allt að þrjátíu hvala Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? 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