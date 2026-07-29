Ebólan komin í metstærð á mettíma Samúel Karl Ólason skrifar 29. júlí 2026 10:04 Heilbrigðisstarfsmenn í Austur-Kongó í verkfalli mótmæla ógreiddum launum og slæmum aðbúnaði. AP/Constant Same Bagalwa Ekkert lát virðist á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó. Skráð tilfelli fóru í gær í 3.262 og er það næstum því til jafns við versta faraldurinn í landinu. Vitað er til þess að 1.437 hafa dáið vegna veirunnar en skráningar eru að öllum líkindum langt frá því að ná utan um raunverulega útbreiðslu veirunnar. Árin 2018 til 2020 smituðust rúmlega 3.400 manns í Austur-Kongó og Úganda og rúmlega 2.200 dóu, svo vitað sé. Á árunum 2014 til 2016 átti sér þó stað töluvert umfangsmeiri faraldur í vestanverðri Afríku. Þá greindust um 28 þúsund manns og rúmlega ellefu þúsund dóu. Faraldurinn sem herjar nú á íbúa Austur-Kongó virðist í hraðri dreifingu og eru uppi miklar áhyggjur af því að ekki sé búið að ná utan um umfang hans. Heilbrigðisstarfsmenn hafa orðið fyrir árásum frá vígahópum í austurhluta Austur-Kongó og íbúum sem í mörgum tilfellum trúa ekki að veiran sé raunveruleg. Sjá einnig: Ráðist á heilbrigðisstarfsmenn í ebólu-faraldri „Sú staðreynd að á einungis tíu vikum séum við komin í nærri því sama fjölda tilfella og yfir nærri því tveggja ára tímabil er uggandi og ætti að hræða okkur,“ hefur AP fréttaveitan eftir heilbrigðisstarfsmanni í Bunia í Austur-Kongó. Sú borg, sem er í austurhluta landsins, hefur verið þungamiðja faraldursins. „Það er ekki nokkur vafi á því að veira dreifist hraðar en við ráðum við.“ Reuters hefur eftir starfsmönnum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar að raunverulegt umfang faraldursins gæti verið tvisvar til fjórum sinnum stærra en skráningar benda til. Smitrakning gengur allt of hægt Auk þess að hafa orðið fyrir árásum og áreiti hefur heilbrigðisstarfsfólk í mörgum tilfellum ekki fengið greitt fyrir störf sín og hefur farið í verkföll. Blaðamenn Reuters fylgdu á dögunum eftir teymi sérfræðinga sem hafði það hlutverk að framkvæma smitrakningu og reyna að sporna gegn útbreiðslu veirunnar. Heilbrigðisstarfsmennirnir kvörtuðu meðal annars yfir því að á góðum dögum hefðu þeir aðgang að einungis fjórum bílum til að ferðast um svæðið kringum Bunia. Á hverri heilbrigðisstofnuninni á fætur annarri komust starfsmennirnir að því að þar hafði ekki verið haldið nægilega vel utan um upplýsingar um smitaða eða fólk sem talið var að hefði mögulega smitast. After losing 12 members of his family to Ebola, Justin Singo Nguma, a 40-year-old father of four from Bunia, made a life-saving decision; when he developed symptoms, he sought care immediately. Today, he is a survivor and an advocate in his community. “I am living proof that… pic.twitter.com/0MZyith63Q— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 28, 2026 Á einni starfsstöð lágu tvö ung börn sem þjáðust af háum hita og beinverkjum. Móðir þeirra neitaði að leyfa heilbrigðisstarfsfólki að taka sýni úr þeim og staðfesta ebólusmit, þar sem hún trúði ekki að þau börnin væru smituð. Aðrir starfsmenn á framlínunni töluðu um að niðurstöður sýnagreininga skiluðu sér allt of seint og að margir neituðu að gefa sýni. Smitrakning hefur þess vegna reynst gífurlega erfið. Þetta sé meðal ástæðna fyrir því að forvarnir skili litlum sem engum árangri, þar sem heilbrigðisstarfsmenn verji tíma sínum í að elta veiruna, í stað þess að verjast henni eða fyrirbyggja dreifingu hennar. Hættulegasta afbrigðið í dreifingu Þetta er sautjándi faraldurinn í Austur-Kongó síðan ebóla greindist fyrst þar árið 1976. Talið er að veikin hafi fyrst borist í menn úr leðurblökum og er áætlað að um fimmtán þúsund manns hafi dáið í Afríku vegna ebólu á undanförnum fimmtíu árum. Síðasta faraldri í Austur-Kongó lauk formlega í maí 2021. Þrjár mismunandi veirur valda ebólu og dreifast þær manna á milli með líkamsvessum. Ebóla getur valdið miklum blæðingum og dauða. Engin lækning er til gegn ebólu en helmingur þeirra sem smitast deyr, samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, en það hefur verið mismunandi milli faraldra. Til er bóluefni gegn einungis einni af veirunum sem valda ebólu. Þessi faraldur er vegna dreifingar Bundibugyo-veirunnar en ekkert bóluefni er til við henni, né meðferðarúrræði. Hún er bæði sú sjaldgæfasta af veirunum þremur sem valda ebólu og sú hættulegasta. Hún hefur einungis tvisvar sinnum áður verið í dreifingu, svo vitað sé. Það var í Úganda árið 2007 og Austur-Kongó árið 2012. Yfirstandandi faraldur teygði einnig anga sína til Úganda en útlit er fyrir að útbreiðslan þar hafi verið stöðvuð. Austur-Kongó Ebóla Mest lesið Mörg hundruð minkar sluppu úr búrum sínum Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Innlent Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Erlent Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Innlent Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Innlent Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Innlent Allt að sautján stigum og mildast á Suður- og Vesturlandi Veður Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Innlent Mjólkurhvít mengun í Sauðá Innlent Fleiri fréttir Ebólan komin í metstærð á mettíma Nýr forseti hét því að beita hernum gegn glæpum Þrettán látnir hið minnsta í Japan Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Ræddu Patriot-flaugar og friðarviðræður Vill að RFK gangi harðar fram gegn bólusetningum Fólk fast í verslunarmiðstöð eftir skjálftann í Japan „Við munum ná markmiðum okkar“ Vilja að Hæstiréttur taki afstöðu Stukku fram af Geimnálinni Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Bandarískir hermenn ekki látnir svara til saka á Bretlandseyjum Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Árásirnar haldi áfram skili viðræðurnar ekki sínu Önnur hitabylgja nálgast Spán Kveiktu í tveimur moskum Handtekinn við Kastrup eftir að tilkynnt var um meinta skammbyssu Fölsk játning í formi lags Drífa segir nálgunarbann vannýtt úrræði Skutu niður meinta rússneska dróna í lofthelgi ESB í þriðja sinn Engar íranskar árásir gerðar á meðan sprengjuhlé Bandaríkjanna varir Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Netayahu sakar Mamdani um að „sá hatri“ Á fjórða hundrað þúsund hafa flúið heimili sín vegna gróðurelda „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Grunaður árásarmaður skotinn til bana í Berlín Fer enn huldu höfði Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Sjá meira