Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. ágúst 2026 17:35 Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/Anton Brink Maður í mjög annarlegu ástandi var handtekinn í Kópavogi í dag. Þegar lögregla kom að honum gekk hann um með barefli í hendi, öskraði og sýndi ógnandi tilburði. Hann var að því er fram kemur í dagbók lögreglu handtekinn og verður vistaður í fangageymslu þangað til að hann er viðræðuhæfur. Lögreglu í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem nær yfir Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes. Engin slys urðu á fólki en minniháttár tjón varð þó á ökutækjunum. Lögreglumál Kópavogur Mest lesið Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent „Ég er skrímsli“ Innlent Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Innlent Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Innlent Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Erlent Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Erlent Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Innlent Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Innlent Fleiri fréttir Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Ótrúleg eftirför, lögregla í beinni og unglingur kúgaður Paul Watson afar ánægður með handtökuna Reiðhjólamaður fluttur á slysadeild eftir árekstur Leita vitna að líkamsárás á Kótelettunni Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Aldrei liðið að öryggi sjómanna sé ógnað Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Bandero hafi beitt hættulegum aðferðum: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ Sérsveitaraðgerðir á hvalaslóð og Verslunarmannahelgin að ganga í garð Samtökin hafi bjargað lífi allt að þrjátíu hvala Sjá meira