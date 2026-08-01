Innlent

Gekk um með bar­efli öskrandi og ógnaði

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti.
Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/Anton Brink

Maður í mjög annarlegu ástandi var handtekinn í Kópavogi í dag. Þegar lögregla kom að honum gekk hann um með barefli í hendi, öskraði og sýndi ógnandi tilburði.

Hann var að því er fram kemur í dagbók lögreglu handtekinn og verður vistaður í fangageymslu þangað til að hann er viðræðuhæfur.

Lögreglu í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem nær yfir Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes.

Engin slys urðu á fólki en minniháttár tjón varð þó á ökutækjunum.

Lögreglumál Kópavogur

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