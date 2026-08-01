Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Sigurgeir Þorkelsson skrifar 1. ágúst 2026 17:02 í beinni útsendingu Vísis í gær mátti sjá áhöfnina koma upp á þilfar skipsins í stutta stund. Lögregla viðhafði mikla gæslu við skipið í allan gærdag. Vísir Paul Watson-samtökin gagnrýna harðlega meðferð áhafnar Bandero, segja lagalegar forsendur þess að þeim sé haldið óljósar og að áhöfnin hafi ekki fengið að setja sig í samband við ástvini sína og lögmann. Meðferðin veki upp stórar spurningar þegar komi að lagalegum réttindum og mannréttindum. Í tilkynningu frá samtökunum er staðhæft að eigur áhafnarmeðlima hafi verið haldlagðar án þess að fyrir því væri heimild. Haldið hafi verið fram af lögreglumönnum að þeir hefðu sérstaka heimild en aldrei hafi verið sýnt fram á slíkt. Þá hafi áhöfninni ekki verið birtur listi yfir allar þær eigur sem gerðar hafi verið upptækar. Hér má sjá skjáskot úr beinni útsendingu okkar frá því í gær þegar áhafnarmeðlimur er leiddur út í lögreglubíl. Skjáskot/Vísir Gagnrýnt er að skipverjar hafi ekki fengið sjálfir að velja sér lögmann og komið hafi verið í veg fyrir að lögmaður þeirra næði sambandi við þá. Sömuleiðis hafi þeir ekki fengið að setja sig í samband við fjölskyldur sínar. Einnig er í tilkynningunni gagnrýnt að á skipinu skorti aðgengi að grunnaðstöðu, líkt og sturtu. Áhöfnin hafði fyrir handtöku búið sjálfviljug á Bandero vikum saman. Ekkert hefur komið fram opinberlega um hvernig grunnþörfum áhafnarinnar er mætt meðan á haldi hennar stendur, svo sem með tilliti til baðherbergisaðstöðu og matar. Staðfest hefur verið af lögreglu að áhöfnin verði í haldi á skipinu fram yfir verslunarmannahelgi hið minnsta. Samtökin birtu fyrr í dag myndbandsupptöku af því þegar sérsveitin réðst inn í skipstjórnarklefann: Samtökin kalla í yfirlýsingu sinni eftir því að skipverjar fái hið snarasta aðgang að lögmanni og að komið verði á samskiptum milli skipverja og fjölskyldna þeirra. Einnig er krafist fulls gagnsæis varðandi þær aðstæður sem áhöfninni er haldið við og skýrra skilaboða frá stjórnvöldum hérlendis varðandi lagalegan grundvöll þess að skipverjum sé enn haldið föngnum þrátt fyrir að sólarhringsfrestur lögreglunnar til að fara fram á gæsluvarðhald hafi runnið út. Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Lögreglumál Mannréttindi Hvalveiðar Mest lesið Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent „Ég er skrímsli“ Innlent Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Innlent Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Innlent Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Erlent Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Innlent Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Innlent Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Erlent Fleiri fréttir Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Ótrúleg eftirför, lögregla í beinni og unglingur kúgaður Paul Watson afar ánægður með handtökuna Reiðhjólamaður fluttur á slysadeild eftir árekstur Leita vitna að líkamsárás á Kótelettunni Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Aldrei liðið að öryggi sjómanna sé ógnað Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Bandero hafi beitt hættulegum aðferðum: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ Sérsveitaraðgerðir á hvalaslóð og Verslunarmannahelgin að ganga í garð Samtökin hafi bjargað lífi allt að þrjátíu hvala Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Sjá meira