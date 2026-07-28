Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, segist hafa átt góðan fund með kollega sínum Donald Trump í Hvíta húsinu í dag. Þeir hafi meðal annars talað um mögulega framleiðslu flugskeyta í Patriot-loftvarnarkerfi í Úkraínu, mögulegar friðarviðræður og hvernig þeir gætu varið líf Úkraínumanna.
Fundurinn var lokaður blaðamönnum og þegar honum var lokið fór ekki fram blaðamannafundur, eins og Trump gerir gjarnan. Þess í stað fór Benjamín Netanjahú næst á fund forsetans.
Í færslu sem hann birti á samfélagsmiðlum eftir fundinn sagðist Selenskí hafa vottað Trump samúð vegna fráfalls öldungadeildarþingmannsins Lindsey Graham, sem var vinur Trumps. Selenskí segir Graham einnig hafa verið sannan vin Úkraínu en þingmaðurinn talaði gjarnan máli Úkraínumanna vestanhafs.
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Selenskí sagðist hafa rætt framleiðslu flugskeyta fyrir loftvarnarkerfi í Úkraínu. Skortur er á slíkum flugskeytum en þau eru nauðsynleg Úkraínumönnum til að verjast rússneskum skotflaugum.
Hann sagðist einnig hafa talað við Trump um mögulegar viðræður og að blása nýju lífi í þær. Hingað til hafa viðræður við Rússa skilað litlum sem engum árangri og hafa engar viðræður átt sér stað síðan Bandaríkjamenn hófu árásir á Íran.
A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026
A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B
Eins og áður segir stendur nú yfir fundur milli Trumps og Netanjahús, þegar þetta er skrifað. Þetta er fyrsti fundur þeirra í persónu síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu sameiginlegar árásir á Íran í lok febrúar.
Undanfarnar vikur hafa Ísraelar ekki tekið þátt í árásum á Íran, svo vitað sé. Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísrael, sagði í dag að þar á bæ væri vilji til að gera árásir á skotmörk eins og orkuver í Íran. Katz sagði Ísraela vilja flytja Íran fjörutíu ár aftur í tímann, með þeim árásum.
Trump hefði þó meinað Ísraelum að gera það til að reyna að draga úr árásum Írana á nágranna sína.
Meðal þeirra markmiða sem Trump-liðar og Ísraelar töluðu um í upphafi stríðsins gegn Íran var að gera útaf við kjarnorkuáætlun ríkisins og að velta klerkastjórninni úr sessi. Hvorugt markmiðið hefur náðst og stríðið, sem hefur nú staðið yfir í rúma fimm mánuði, hefur haft miklar efnahagslegar afleiðingar.
Fregnir hafa borist af því að Trump hafi orðið reiður út í Netanjahú vegna stríðsins.
Fyrir fundinn með Netanjahú virtist Trump pirraður út í hann. Forsetinn kvartaði yfir fréttaflutningi um að Netanjahú ætlaði að kynna fyrir honum hvað Íranir væru að gera á stað sem talinn er tengjast kjarnorkuáætlun Írana og Trump hefur ítrekað hótað að sprengja í loft upp.
Þessi staður hefur verið kallaður Hakafjall.
„Ég veit nákvæmlega hvað er að gerast á Hakafjalli,“ sagði Trump í samtali við stjórnendur þáttarins Fox & Friends í dag.
„Af hverju þurfum við að tilkynna heiminum þetta?“ spurði Trump og virtist pirraður.
AINSLEY: There are reports that Netanyahu is gonna talk to you about ongoing excavation at Pickaxe Mountain, construction vehicles paving new access roads, fortificationsTRUMP: Well, I don't need Bibi to tell me that. Bibi is telling me that because he wants me to stay involved pic.twitter.com/d9tmTbyFXU— Aaron Rupar (@atrupar) July 28, 2026
AINSLEY: There are reports that Netanyahu is gonna talk to you about ongoing excavation at Pickaxe Mountain, construction vehicles paving new access roads, fortificationsTRUMP: Well, I don't need Bibi to tell me that. Bibi is telling me that because he wants me to stay involved pic.twitter.com/d9tmTbyFXU
Hann staðhæfði að það sem gerðist væri ekkert vandamál. Þá hélt Trump því fram að með þessu vildi Netanjahú hafa áhrif á Trump.
Trump sagði einnig að Bandaríkjamenn hefðu rústað hinum kjarnorkurannsóknarstöðvum Íran og myndu einnig rústa Hakafjalli, ef það reyndist nauðsynlegt.