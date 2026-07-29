Íranir virðast hafa gert árásir á herstöð Bandaríkjanna í Jórdaníu í nótt en samkvæmt hermálayfirvöldum vestanahafs tókst að skjóta niður allar flaugar sem skotið var á loft. Þá hefur verið greint frá því að Bandaríkjamenn og Sádar hafi gert árás á skotmörk í Írak, þaðan sem sveitir fjármagnaðar af Íran hafa gert árásir síðustu daga.
Bandaríkjastjórn hefur varað við því að frekari árásir af hálfu Íran, hvort sem um er að ræða á bandaríska hernaðarinnviði eða orkuinnviði í Sádi Arabíu, muni kalla á hernaðarviðbragð.
Bandaríkin og Sádi Arabía hafa sakað bardagasveitir í Írak um að hafa staðið fyrir árásum á orkuinnviði Sáda síðustu daga. Regnhlífasamtök bardagasveitanna hafa neitað þessu og vísa sökinni á Húta. Ali al-Zaidi, forsætisráðherra Írak, hefur engu að síður fyrirskipað rannsókn á málinu og segir óásættanlegt að landið sé notað til að ráðast á nágrannaríki.
Hlé varð á átökum um helgina en þau virðast nú við það að brjótast út á ný.
Íranir greindu einnig frá því í morgun að þeir hefðu skotið á þrjú olíuflutningaskip á Hormússundi. Olíuverð hækkaði í kjölfarið og stendur nú í 88 dölum á tunnu.
Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, átti fund með Donald Trump Bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í gær. Honum var lýst sem „jákvæðum og uppbyggilegum“.