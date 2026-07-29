Þrettán látnir hið minnsta í Japan

Tala látinna eftir jarðskjálftann í Japan í gær stendur nú í þrettán en enn er leitað að fólki í verslunarmiðstöð þar sem mikil sprenging varð skömmu eftir hamfarirnar.
Skjálftinn mældist 7,1 stig og skemmdust hús víða, sérstaklega í borginni Kumamoto á eyjunni Kyushu. Um 450 fjöldahjálparstöðvar hafa verið opnaðar og sinna tæplega 5000 manns björgunarstörfum á skjálftasvæðinu að sögn forsætisráðherra landsins, Sanae Takaichi sem segir björgunarliðið nú í kappi við tímann.
Einnig er leitað í rústum pappírsverksmiðju á svæðinu þar sem óttast er að fólk hafi orðið undir rústum byggingarinnar. Til að bæta gráu ofan á svart gengur nú hitabylgja yfir svæðið og er búist við að hitinn fari í 35 stig þar næstu daga.
Um fjörutíu fóru slasaðir á sjúkrahús í Yatsushiro-borg í Japan eftir að jarðskjálfti að stærð 7,1 skók Kumamoto-hérað í morgun. Lest fór út af sporinu og valt á hliðina á lestarstöð í sömu borg og skemmdust steinveggir í Kumamoto-kastala.
Öflugur jarðskjálfti skók Kumamoto á japönsku eyjunni Kyushu í morgun og var hann 7,1 að stærð samkvæmt bráðabirgðamælingum. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgjuviðvörun vegna þessa.