Keiko Fujimori tók við í gær sem níundi forseti Perú á einum áratug. Mikil ólga hefur einkennt stjórnmál landsins síðasta áratuginn en enginn forseti hefur lokið heilu fimm ára kjörtímabili síðan Ollana Humala gegndi embættinu á árunum 2011- 2016.
Fujimore sagði í ræðu sinni við innsetningarathöfn í Líma að hún tæki við Perú í hörmulegu ástandi en landið byggi yfir miklum möguleikum. Hún hét því að herinn myndi leiða öryggisaðgerðir í neyðarástandi gegn glæpum í landinu.
Fjöldi erlendra gesta var viðstaddur innsetningarathöfnina, þar á meðal hægrisinnaðir forsetar nágrannaríkjanna Argentínu, Ekvador og Síle.
Faðir Keiko Fujimore, Alberto Fujimore, var forseti landsins á árunum 1990 til 2000 en var seinna sakfelldur fyrir mannréttindabrot og spillingu. Hann var mjög umdeildur í Perú en í stjórnartíð sinni barði hann harkalega niður uppreisnarsveitir vinstrimanna. Áætlað er að um 69 þúsund manns hafi látist í aðgerðunum.
Í forsetakosningum í júní sigraði hún keppinaut sinn Roberto Sánchez naumlega í seinni umferð kosninganna. Það var hennar fjórða tilraun til embættis forseta.
Í október á síðasta ári samþykkti perúska þingið að svipta Dinu Boluarte, þáverandi sitjandi forseta landsins, embætti vegna meints getuleysis ríkisstjórnar hennar í að taka á glæpaöldu sem gekk yfir landið. José Jeri, þingforseti, tók við embætti forseta tímabundið í hennar stað.
Stjórnartíð Boluarte var plöguð af alls kyns hneykslismálum en glæpir voru einnig verið stórt vandamál.
Dómstóll í Perú dæmdi Alejandro Toledo, fyrrverandi forseta landsins, í tuttugu og hálfs árs fangelsi fyrir mútuþægni í gær. Múturnar sem Toledo þáði tengdust stærsta spillingarmáli sem skekið hefur heimshlutann.
Ollanta Humala, fyrrverandi forseti Perú, og Nadine Heredia, eiginkona hans, voru bæði dæmd í fimmtán ára fangelsi fyrir peningaþvætti í gær. Humala er annar fyrrverandi forseti Perú sem hlýtur þungan fangelsisdóm á aðeins nokkrum mánuðum.