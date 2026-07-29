Erlent

Nýr for­seti hét því að beita hernum gegn glæpum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Keiko Fujimori er fyrsti kjörni kvenforseti Perú.
Keiko Fujimori er fyrsti kjörni kvenforseti Perú. EPA/JOHN REYES MEJIA

Keiko Fujimori tók við í gær sem níundi forseti Perú á einum áratug. Mikil ólga hefur einkennt stjórnmál landsins síðasta áratuginn en enginn forseti hefur lokið heilu fimm ára kjörtímabili síðan Ollana Humala gegndi embættinu á árunum 2011- 2016. 

Fujimore sagði í ræðu sinni við innsetningarathöfn í Líma að hún tæki við Perú í hörmulegu ástandi en landið byggi yfir miklum möguleikum. Hún hét því að herinn myndi leiða öryggisaðgerðir í neyðarástandi gegn glæpum í landinu. 

Fjöldi erlendra gesta var viðstaddur innsetningarathöfnina, þar á meðal hægrisinnaðir forsetar nágrannaríkjanna Argentínu, Ekvador og Síle. 

Faðir Keiko Fujimore, Alberto Fujimore, var forseti landsins á árunum 1990 til 2000 en var seinna sakfelldur fyrir mannréttindabrot og spillingu. Hann var mjög umdeildur í Perú en í stjórnartíð sinni barði hann harkalega niður uppreisnarsveitir vinstrimanna. Áætlað er að um 69 þúsund manns hafi látist í aðgerðunum.

Í forsetakosningum í júní sigraði hún keppinaut sinn Roberto Sánchez naumlega í seinni umferð kosninganna. Það var hennar fjórða tilraun til embættis forseta.

Í október á síðasta ári samþykkti perúska þingið að svipta Dinu Boluarte, þáverandi sitjandi forseta landsins, embætti vegna meints getuleysis ríkisstjórnar hennar í að taka á glæpaöldu sem gekk yfir landið. José Jeri, þingforseti, tók við embætti forseta tímabundið í hennar stað.

Stjórnartíð Boluarte var plöguð af alls kyns hneykslismálum en glæpir voru einnig verið stórt vandamál.

Perú

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