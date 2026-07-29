Erlent

Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir

Jón Þór Stefánsson skrifar
Sporvagn á ferð um miðborg Gautaborgar. Myndin er úr safni.
Sporvagn á ferð um miðborg Gautaborgar. Myndin er úr safni. Vísir/Getty

Ekki er vitað um ferðir um tuttugu eþíópískra drengja, sem saman mynduðu fótboltalið, á fótboltamótinu Gothia Cup sem fram fór í Gautaborg í Svíþjóð á dögunum.

Samkvæmt sænska ríkisútvarpinu gerðu mótshaldarar lögreglu viðvart um málið. Svo virðist sem þeir hafi farið til Stokkhólms, en ekki snúið aftur til Eþíópíu.

Sænsk yfirvöld reyna nú að finna þennan hóp.

Svíþjóð Eþíópía

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