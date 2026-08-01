Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Agnar Már Másson skrifar 1. ágúst 2026 19:15 Ásgeir Pétursson Vísir/Lýður Valberg Minkabóndinn í Mosfellsdal segist hafa afhent lögreglu rauðtússaðan miða sem fannst á vettvangi skemmdarverka sem unnin voru á búinu. Hann ræður ekkert í tölurnar sem krotaðar voru aftan á miðann en hann telur þó ólíklegt að „hryðjuverkamennirnir“ hafi skilið eftir sig ummerki. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, sagði við Vísi fyrr í dag að bæjarfélaginu hefðu síðasta sólarhring borist tvær marktækar ábendingar um mink. „Ég held að það mætti segja að þetta gangi bara glimrandi vel,“ sagði Hilmar bæjarstjóri. Ásgeir Pétursson minkabóndi á Dalsbúi segir að veiðimenn úr nærsveitum standi enn vaktina og skjóti þá minka sem finnist utan öryggisgirðingarinnar við búið. Hann segist enn ekki hafa tölu á þeim minkafjölda sem sloppið hefur út. Veiðin virðist hafa gengið vel, að sögn Ásgeirs. Hann kveðst hafa heyrt talsvert færri skothvelli í dag miðað við síðustu daga. Hann kveðst hafa á dögunum afhent lögreglu rauðtússaðan miða sem fannst á vettvangi. Um sé að ræða merkimiða úr búinu sjálfu en hvorki Ásgeir né starfsmenn búsins könnuðust við talnarununa sem búið var að skrifa aftan á miðann. „Það var skrifað aftan á þetta með alls konar töludrasli. Ég veit ekkert hvað þetta er. Ekki neitt,“ segir Ásgeir minkabóndi, sem kveðst ekkert hafa ráðið í tölurnar. Skemmdarvargar sem brutust inn í Stjörnubúð fyrr í sumar skildu eftir sig bréf með afsökunarbeiðni og stefnuyfirlýsingu. En Ásgeir á erfitt með að trúa því að þrjótarnir sem brutust inn í Dalsbúð hafi skilið eitthvað eftir sig enda telur hann að skemmdarverkið hafi verið þaulskipulagt. „Ég held að þetta hafi verið þrautþjálfaðir hryðjuverkamenn sem gerðu þetta,“ segir hann. „Þetta eru ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur sem voru að gera þetta.“ Loðdýrarækt Mest lesið Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent „Ég er skrímsli“ Innlent Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Innlent Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Innlent Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Innlent Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Innlent Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Erlent Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Innlent Fleiri fréttir Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Ótrúleg eftirför, lögregla í beinni og unglingur kúgaður Paul Watson afar ánægður með handtökuna Reiðhjólamaður fluttur á slysadeild eftir árekstur Leita vitna að líkamsárás á Kótelettunni Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Aldrei liðið að öryggi sjómanna sé ógnað Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Bandero hafi beitt hættulegum aðferðum: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ Sérsveitaraðgerðir á hvalaslóð og Verslunarmannahelgin að ganga í garð Sjá meira