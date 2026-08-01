Innlent

Lét lög­reglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki ein­hverjir fylli­raftar innan úr mið­borg Reykja­víkur“

Agnar Már Másson skrifar
Ásgeir Pétursson
Ásgeir Pétursson Vísir/Lýður Valberg

Minkabóndinn í Mosfellsdal segist hafa afhent lögreglu rauðtússaðan miða sem fannst á vettvangi skemmdarverka sem unnin voru á búinu. Hann ræður ekkert í tölurnar sem krotaðar voru aftan á miðann en hann telur þó ólíklegt að „hryðjuverkamennirnir“ hafi skilið eftir sig ummerki.

Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, sagði við Vísi fyrr í dag að bæjarfélaginu hefðu síðasta sólarhring borist tvær marktækar ábendingar um mink.

„Ég held að það mætti segja að þetta gangi bara glimrandi vel,“ sagði Hilmar bæjarstjóri.

Ásgeir Pétursson minkabóndi á Dalsbúi segir að veiðimenn úr nærsveitum standi enn vaktina og skjóti þá minka sem finnist utan öryggisgirðingarinnar við búið.

Hann segist enn ekki hafa tölu á þeim minkafjölda sem sloppið hefur út. Veiðin virðist hafa gengið vel, að sögn Ásgeirs. Hann kveðst hafa heyrt talsvert færri skothvelli í dag miðað við síðustu daga.

Hann kveðst hafa á dögunum afhent lögreglu rauðtússaðan miða sem fannst á vettvangi.

Um sé að ræða merkimiða úr búinu sjálfu en hvorki Ásgeir né starfsmenn búsins könnuðust við talnarununa sem búið var að skrifa aftan á miðann.

„Það var skrifað aftan á þetta með alls konar töludrasli. Ég veit ekkert hvað þetta er. Ekki neitt,“ segir Ásgeir minkabóndi, sem kveðst ekkert hafa ráðið í tölurnar.

Skemmdarvargar sem brutust inn í Stjörnubúð fyrr í sumar skildu eftir sig bréf með afsökunarbeiðni og stefnuyfirlýsingu.

En Ásgeir á erfitt með að trúa því að þrjótarnir sem brutust inn í Dalsbúð hafi skilið eitthvað eftir sig enda telur hann að skemmdarverkið hafi verið þaulskipulagt.

„Ég held að þetta hafi verið þrautþjálfaðir hryðjuverkamenn sem gerðu þetta,“ segir hann.

„Þetta eru ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur sem voru að gera þetta.“

Loðdýrarækt

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið