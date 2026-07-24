Argentínski knattspyrnumaðurinn Alejandro Garnacho segir að hann vilji endurheimta sjálfstraustið undir stjórn Unai Emery eftir komu sína til Aston Villa.
Kantmaðurinn hefur gengið til liðs við enska úrvalsdeildarfélagið á lánssamningi til að byrja með og Sky Sports News hefur heimildir fyrir því að samningurinn feli í sér skilyrta kaupskyldu.
Garnacho gekk til liðs við Chelsea síðasta sumar frá Manchester United fyrir 40 milljónir punda en átti erfitt uppdráttar á sínu fyrsta tímabili.
He's a Villan 💜Aston Villa is delighted to announce the signing of Alejandro Garnacho from Chelsea on a season-long loan 🤝 pic.twitter.com/btyNI4JMAn— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 23, 2026
He's a Villan 💜Aston Villa is delighted to announce the signing of Alejandro Garnacho from Chelsea on a season-long loan 🤝 pic.twitter.com/btyNI4JMAn
Leikmaðurinn hefur nú greint frá því hversu mikilvæg trú Emery á honum var við ákvörðunina um að fara á Villa Park.
„Ég held að ég hafi verið að leita að félagi þar sem ég gæti endurheimt sjálfstraustið og fengið hjálp við að verða aftur sá leikmaður sem ég var fyrir nokkrum árum á mínum fyrstu árum hjá Manchester United,“ sagði Garnacho í sínu fyrsta viðtali við félagið.
„Ég ræddi við stjórann og hann hefur gefið mér það sjálfstraust,“ sagði Garnacho sem spilaði 1268 mínútur í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili og var með eitt mark og fjórar stoðsendingar á þeim. Hann kom að marki á 254 mínútna fresti.
„Ég sá þá í Evrópudeildinni á síðasta tímabili og að vera hluti af Meistaradeildinni er mikilvægt og með Unai, ég ræddi við hann áður en ég kom hingað og það er það sem gaf mér sjálfstraustið,“ sagði Garnacho.
Alejandro Garnacho, welcome to Aston Villa 🙌 pic.twitter.com/a0XVKGjk0h— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 23, 2026
Alejandro Garnacho, welcome to Aston Villa 🙌 pic.twitter.com/a0XVKGjk0h