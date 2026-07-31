Joe Gomez, varnarmaður Liverpool, mun missa af fyrstu leikjum tímabilsins vegna meiðsla. Liverpool ætlar þó ekki að kaupa varnarmann í staðinn.
Joe Gomez meiddist snemma í æfingaleik gegn Sunderland í Bandaríkjunum. Búist er við að Gomez missi af fyrstu leikjum tímabilsins en fyrsti leikur Liverpool er gegn Newcastle 23. ágúst.
Andoni Iraola, þjálfari Liverpool, sagði að þetta væru vöðvameiðsl og Gomez væri frá í smá tíma í samtali við Sky Sports. Hann gefur þó ekki upp nákvæma tímasetningu um hvenær hann kemur til baka. Hann verður líklegast frá í fyrstu leikjum tímabilsins en hann á ekki að missa af mörgum leikjum.
Meiðsli Gomez hafa ekki áhrif á ákvarðanir Liverpool á félagsskiptamarkaðnum en félagið er í viðræðum við PSG um að sækja Bradley Barcola.
Félagi Gomez í vörninni, Virgil van Dijk, kemur til baka úr fríi í vikunni sem hann fór í eftir heimsmeistaramótið í fótbolta. Aðrir varnarmenn eru fjarri góðu gamni og ekki víst hvaða varnarmaður verður við hlið van Dijk í vörninni.